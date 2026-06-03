El Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a una publicación del diario The New York Times titulada “Colombia pidió a Estados Unidos sancionar su oro ilegal. Washington lo compraba”, en la que se afirmaba que Colombia habría solicitado a Estados Unidos medidas contra el oro de origen ilegal.

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La cartera rechazó de forma contundente esa versión y aclaró que no ha hecho peticiones para que se impongan sanciones ni para que el oro colombiano sea incluido en una “lista negra”.

En su pronunciamiento, el Ministerio indicó que este tipo de determinaciones son competencia exclusiva del Gobierno Nacional y del Presidente de la República, por lo que descartó cualquier gestión en ese sentido ante autoridades estadounidenses

La entidad también aprovechó para destacar las acciones que se vienen adelantando contra la minería ilegal, señalando que Colombia mantiene cooperación con otros países para enfrentar economías ilícitas y organizaciones criminales transnacionales que impactan la seguridad, el ambiente y la estabilidad de distintas zonas del territorio nacional.

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Como parte del balance entregado, Mindefensa reportó que en el actual Gobierno se han intervenido 17.897 minas ilegales, lo que representa un incremento del 19 % frente al periodo anterior. Asimismo, informó la destrucción de 6.471 máquinas usadas para extracción ilícita, cifra que, según la cartera, es un 67 % superior a la registrada en la administración previa.

El Ministerio precisó además que algunas de las propuestas mencionadas en escenarios internacionales han sido únicamente ejercicios de análisis o evaluación de posibles estrategias para fortalecer la lucha contra la minería ilegal, pero aclaró que no constituyen decisiones oficiales ni solicitudes formales del Estado colombiano.

Otro punto de la respuesta se centró en la interacción con los periodistas del New York Times. Según la cartera, el 14 de mayo de 2026 se respondió de manera completa un cuestionario relacionado con supuestas actividades de minería ilegal cerca de una instalación militar.

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En ese intercambio, afirmó el Ministerio, se entregaron soportes documentales solicitados por los reporteros, entre ellos la escritura pública del terreno donde funciona el Batallón Rifles, ubicado en Cáceres, Antioquia. Con esto, la entidad aseguró que es incorrecto afirmar que se negó información durante la investigación periodística.

Finalmente, Mindefensa reiteró su respeto por la labor de la prensa, defendió su compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública, y reafirmó sus acciones contra las distintas formas de criminalidad que afectan los recursos y la seguridad del país.