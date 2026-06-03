Este martes 2 de junio la Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión provisional de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presunta participación indebida en política.

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El órgano de control dio a conocer la decisión luego el funcionario saliera en defensa del presidente Gustavo Petro, quien públicamente ha hecho campaña a favor del senador Iván Cepeda.

“Yo considero que el presidente es un hombre que siente un cariño real por el pueblo colombiano. El señor presidente quiere un país mejor, un país más justo, y es lo que hemos venido haciendo en este Gobierno y por supuesto que entiendo su preocupación de que un proyecto abiertamente fascista esté ascendiendo en Colombia”, dijo Carrillo.

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“Cuando 10, 3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, pues es entendible la preocupación del presidente. Ahora, por supuesto que ni más faltaba, yo considero que hay que mantenerse dentro de los límites de esa participación debida en política, no de participar indebidamente en política”, agregó.

Carrillo rechaza la suspensión

Luego que se conociera la decisión de la Procuraduría, Carrillo no dudó en expresar su rechazo y aseguró no haber realizado proselitismo.

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“Rechazo categóricamente cualquier interpretación según la cual mis declaraciones constituyan una falta disciplinaria. En ningún momento hice proselitismo, nunca promoví a candidato alguno, ni solicité apoyo electoral para ninguna campaña”, dijo Carrillo.

“Nunca he utilizado mi cargo, los recursos públicos, ni las capacidades institucionales de la UNGRD alrededor de ninguna candidatura”, sostuvo.

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Asimismo, Carrillo aseguró que estaría siendo víctima de un “juicio político” en su contra; además, afirmó que su salida pone en riesgo la UNGRD.

“Esta desproporcionada decisión pone, además, en riesgo el correcto funcionamiento de la entidad y de todo el sistema de gestión del riesgo de desastres previo a la temporada de ciclones”, indicó.