El auge de los tatuajes realizados bajo sedación ha encendido las alarmas entre las autoridades sanitarias y los especialistas en anestesiología en el país. Ante la creciente oferta de estos procedimientos en estudios de tatuajes y establecimientos no habilitados como servicios de salud, expertos advirtieron que esta práctica puede derivar en complicaciones graves e incluso comprometer la vida de los pacientes.

La advertencia fue emitida por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) y la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología (SCA), que manifestaron su preocupación por el uso de medicamentos anestésicos fuera de entornos clínicos adecuados.

Aunque muchas personas asocian la sedación con una forma de reducir el dolor o la incomodidad durante sesiones largas de tatuaje, los especialistas recuerdan que se trata de un procedimiento médico que afecta funciones vitales del organismo.

Según explicaron los gremios, la sedación puede alterar el nivel de conciencia del paciente, provocar depresión respiratoria y generar complicaciones en la vía aérea. En casos extremos, incluso podría requerirse una intervención de emergencia como una intubación.

Por esta razón, su aplicación exige una valoración médica previa, monitoreo permanente de signos vitales y la capacidad de responder de inmediato ante cualquier complicación. Estas condiciones, subrayan los expertos, solo pueden garantizarse en instituciones de salud debidamente habilitadas y bajo la supervisión de médicos anestesiólogos.

Bogotá intensifica controles a estudios de tatuajes que ofrecen anestesia

La advertencia coincide con los recientes operativos de inspección adelantados por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá en establecimientos donde presuntamente se estarían utilizando anestésicos sin cumplir las exigencias técnicas y sanitarias establecidas por la ley.

La S.C.A.R.E. y la SCA expresaron su respaldo a estas acciones de vigilancia y señalaron que los estudios de tatuajes no cuentan con las condiciones requeridas para realizar procedimientos que impliquen sedación de manera segura.

Asimismo, solicitaron que los casos reportados sean revisados de manera rigurosa y que la situación sea analizada por las instancias encargadas de supervisar el ejercicio de la anestesiología en el Distrito.

El llamado de los especialistas: no someterse a sedación en lugares no autorizados

Las organizaciones médicas hicieron un llamado tanto a los profesionales de la salud como a la ciudadanía para que rechacen la realización de procedimientos con sedación en espacios que no estén habilitados por las autoridades sanitarias.

Los especialistas insistieron en que la búsqueda de una experiencia más cómoda o menos dolorosa durante un tatuaje no debe llevar a ignorar los riesgos asociados al uso de anestésicos. Su mensaje es claro: cualquier procedimiento que implique sedación debe realizarse exclusivamente en centros autorizados, con personal capacitado y bajo condiciones que garanticen la seguridad del paciente.

De acuerdo con los anestesiólogos, el cumplimiento de estas medidas no solo reduce el riesgo de complicaciones graves, sino que puede marcar la diferencia entre una experiencia segura y una emergencia médica.