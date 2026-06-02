En el momento en el que el balón ruede en el Estadio Ciudad de México el 11 de junio, inmediatamente miles de datos empezarán a ser analizados en lo que será también el epicentro tecnológico para el Mundial 2026.

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El evento deportivo más importante del mundo se vuelca a la tecnología para expandir su experiencia desde el Centro de Comando Inteligente, una sala de control de 360 grados desde donde se coordinarán las operaciones del torneo en tiempo real.

El sistema permitirá monitorear movilidad, seguridad, flujo de aficionados y funcionamiento de los estadios, además de utilizar “gemelos digitales” para simular escenarios y anticipar decisiones antes, durante y después de los partidos.

La inteligencia artificial también tendrá un rol central en el análisis deportivo. La FIFA pondrá a disposición de todas las selecciones participantes FIFA AI Pro, una herramienta especializada que orquesta múltiples agentes para analizar millones de puntos de datos y más de 2.000 métricas diferentes. La plataforma generará informes detallados, gráficos y animaciones inmersivas después de cada partido, ofreciendo un nivel de análisis sin precedentes para equipos y cuerpos técnicos en las mismas condiciones.

La capacidad de análisis se extenderá antes y después de cada encuentro, permitiendo a las selecciones acceder a reportes avanzados de rendimiento y recomendaciones tácticas basadas en enormes volúmenes de información. Los jugadores también recibirán métricas individuales y videos personalizados con sus acciones más relevantes.

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“La inteligencia artificial desarrollada con el apoyo de Lenovo permite analizar grandes volúmenes de datos, como acceso de público, consumo de energía, movilidad o actividad en redes Sociales, y generar resúmenes automáticos en cuestión de segundos. De esta manera se toman decisiones informadas de manera ágil, ajustando operaciones entre partidos o incluso durante el mismo día”, indicó Fernando Jiménez, Gerente Global de Software Comercial en Lenovo.

FIFA AI Pro

Basado en inteligencia artificial híbrida y generativa, el sistema democratiza el acceso al análisis táctico y estratégico de élite, permitiendo que las 48 selecciones participantes compitan en igualdad de condiciones técnicas sin importar su presupuesto.

Entrenado con el modelo especializado “FIFA Football Language”, procesa millones de datos y más de 2,000 métricas para generar en segundos informes con texto, gráficos y clips de video vinculados. Su uso está enfocado exclusivamente en el análisis previo y posterior a los partidos, preservando el protagonismo de las decisiones humanas durante los 90 minutos de juego.

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“Por ejemplo, para preparar algún partido, Néstor Lorenzo puede interactuar con FIFA AI Pro desde una tableta utilizando lenguaje natural como si hablara con un analista táctico humano. Él podría escribir antes del encuentro: “Muéstrame los patrones de Portugal cuando recuperan el balón en zona media y analice por dónde progresan más en transiciones rápidas”. En segundos, el sistema procesa millones de datos y responde con un análisis narrativo sobre el comportamiento táctico del rival, clips de video específicos donde se observan esas jugadas y simulaciones 3D que permiten evaluar ajustes estratégicos para neutralizar sus fortalezas antes del partido”, agregó Jiménez.

Además, la plataforma monitorea el estado físico de los jugadores y emite alertas de fatiga o riesgo de lesión, ayudando al cuerpo técnico a tomar decisiones científicas sobre rotaciones y rendimiento.

Pensando en los aficionados

La experiencia de los aficionados será otro de los grandes focos de transformación. Las transmisiones incorporarán estadísticas avanzadas casi en tiempo real, gráficos tácticos instantáneos y repeticiones hiperrealistas desde nuevas perspectivas, incluida la visión del árbitro mediante cámaras corporales estabilizadas, que contarán con audio y redes privadas 5G para ofrecer nuevas perspectivas y mejor calidad en la transmisión del arbitraje.

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Dentro de los estadios, la tecnología también buscará transformar la experiencia de los asistentes. Sistemas inteligentes de orientación ayudarán a los aficionados a desplazarse desde su llegada a la ciudad hasta sus asientos dentro de las sedes. Sensores y análisis en tiempo real permitirán reducir aglomeraciones y optimizar los flujos de movilidad, mientras herramientas de accesibilidad facilitarán la experiencia para personas con movilidad reducida.

El torneo incorporará experiencias inmersivas impulsadas por inteligencia artificial, incluyendo hologramas interactivos, contenidos personalizados y nuevas formas de interacción digital para los aficionados.

Detalles de la tecnología

Entre las ayudas que tendrán los árbitros de la tecnología, además del VAR, estará el sistema de fuera de juego semiautomatizado con IA en el que habrá integración de tracking de jugadores + sensores en el balón para detectar posiciones en tiempo real y generar alertas automáticas. Asimismo, habrá avatares 3D hiperprecisos de jugadores, los cuales son modelos digitales creados en segundos que replican con exactitud la anatomía de cada futbolista, mejorando la precisión en decisiones arbitrales.

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Por otro lado, habrá repeticiones y visualizaciones 3D para el público con mayor nivel de detalle en jugadas y momentos clave, accesible desde múltiples ángulos. “La IA y la infraestructura digital dejarán de ser herramientas de apoyo para convertirse en el núcleo operativo que permitirá anticipar riesgos, optimizar decisiones y mantener continuidad en una operación global de altísima exigencia”, finalizó Fernando Jiménez.