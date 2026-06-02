Seguro la mayoría de colombianos estamos plenamente de acuerdo con la labor del ahora Registrador Juan Hernán Penagos Giraldo.

Ahora bien es importante decir que los datos de las empresas encuestadoras no coincidieron con el resultado de la elección presidencial, en primera vuelta; los ciudadanos sí contribuyeron positivamente al robustecimiento de Colombia como un país democrático y por eso la abstención electoral fue del 42 por ciento, la más baja en los últimos 50 años; pero la nota de discordia la ejecutó el mandatario colombiano quien con su mensaje, concluida la jornada electoral, desconoció el resultado.

Por otra parte en algunas expresiones los dos candidatos que pasaron a la segunda jornada electoral del 21 de junio, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, se dedicaron a las ofensas mutuas; está bien que los candidatos expongan su alegría por el importante paso al camino del triunfo final de uno de los de ellos, pero con sus expresiones mutuas de ofensas solo contribuyen al aumento de la polarización y estigmatización en la que está el país y el presidente, Gustavo Petro, al desconocer el preconteo de votos,también está contribuyendo a los fenómenos políticos aludidos.

Seguro la mayoría de colombianos estamos plenamente de acuerdo con la labor del Registrador Hernando Penagos Giraldo, las autoridades electorales en general y de control como la Procuraduría, los representantes internacionales y las fuerzas militares y de la policía representadas por el ministro, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez; lo que no comprendemos es el comentario escrito por el presidente, Gustavo Petro, en el que desconoce el preconteo de votos.

Ahora sí, los colombianos esperamos un debate amplio entre los dos candidatos mucho antes del 21 de junio, suceso meramente en materia de políticas y sistemas de administración, que nos darán a los colombianos una idea general de sus planes de gobierno y sistemas para lograr los propósitos que cada uno de ellos exponga.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, por el hecho de haber ganado el derecho a disputarse en franca lid la presidencia de Colombia el día domingo 21 de junio, tienen la obligación de dar a conocer su plataforma de gobierno mediante un amplio debate; en la primera vuelta del 31 de mayo las encuestas fueron demasiadas y, como lo hemos sostenido, confundieron al elector, y no hubo ningún debate amplio entre todos los candidatos.

Jorge Enrique Giraldo Acevedo