El Edadismo es un problema social mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Afecta principalmente a las mujeres adultas mayores de 60 años. Pensionadas activas que no logran sobreponerse a diferentes situaciones y prejuicios en el trabajo y en su vida cotidiana, lo que muchas veces lleva al aislamiento y la inseguridad.

Juguemos: El Edadismo rompiendo esquemas: Discriminación hacia las mujeres mayores. Pensionadas activas: discretas, prudentes y sobrias. Romper moldes: entusiastas divertidas, actualizadas todo terreno... Fenómeno de género: las mujeres mayores deben ser reservadas en su presentación personal, en el trabajo, en una reunión en un viaje... En la elegancia menos es más... Expresiones diferentes son mal vistas... Ícono de la moda que admiro y respeto: Coco Chane, Silvia Tcherassi, Carolina Herrera, Cristina Cordula en otras...

DIANA GUERRERO