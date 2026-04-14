Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Está confirmado que en el caso de Colombia los timadores lo hacen en forma primordial desde las cárceles y todo parece indicar que ahora el sistema I.A. lo están utilizando algunas organizaciones de estafadores.

Que peligro el que existe en el mundo con los timadores mediante mensajes que llegan a las direcciones de correos electrónicos y los que circulan en forma masiva a través del sistema WhatSapp de los celulares.

Ahora hemos conocido otros sistemas de estafa. El que realizan los timadores, a través de mensajes enviados en forma masiva a celulares con el servicio activado de WhatSapp y correos electrónicos, a nombre de conocidos almacenes ofreciendo celulares y computadores a $30.000; el que anuncian a miles de personas que están seleccionadas como jurados de votación en las jornadas electorales de Colombia y el de individuos, desde el extranjero, que ofrecen préstamos e inversiones millonarias.

No solo se produjo el bogotazo, fue colombianazo

Somos muchas las personas que hemos recibido, además de los ofrecimientos anteriores, mensajes informativos sobre ganancias de carros por compras en entidades comerciales o por tener cuentas en determinadas entidades bancarias; también mensajes sobre aciertos, con premios en dólares y euros, en sorteos millonarios de loterías nacionales y del extranjero y creo que lo peor han sido las comunicaciones de embargos y varias citaciones a oficinas de Abogados, a la Fiscalía, Impuestos Nacionales, por presuntas infracciones de tránsito y hasta de la DEA.

La conclusión es que el celular, el sistema de correo electrónico y las redes sociales en general, son medios de comunicación que se volvieron un peligro y debemos estar alertos al 100% en todo lo que por estos medios se reciba y comparta; y lo peor de todo es que no faltan los ingenios que caigan y, en consecuencia, se dejen estafar.

Jorge Enrique Giraldo Acevedo