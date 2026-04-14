Está confirmado que en el caso de Colombia los timadores lo hacen en forma primordial desde las cárceles y todo parece indicar que ahora el sistema I.A. lo están utilizando algunas organizaciones de estafadores.

Que peligro el que existe en el mundo con los timadores mediante mensajes que llegan a las direcciones de correos electrónicos y los que circulan en forma masiva a través del sistema WhatSapp de los celulares.

Ahora hemos conocido otros sistemas de estafa. El que realizan los timadores, a través de mensajes enviados en forma masiva a celulares con el servicio activado de WhatSapp y correos electrónicos, a nombre de conocidos almacenes ofreciendo celulares y computadores a $30.000; el que anuncian a miles de personas que están seleccionadas como jurados de votación en las jornadas electorales de Colombia y el de individuos, desde el extranjero, que ofrecen préstamos e inversiones millonarias.

Somos muchas las personas que hemos recibido, además de los ofrecimientos anteriores, mensajes informativos sobre ganancias de carros por compras en entidades comerciales o por tener cuentas en determinadas entidades bancarias; también mensajes sobre aciertos, con premios en dólares y euros, en sorteos millonarios de loterías nacionales y del extranjero y creo que lo peor han sido las comunicaciones de embargos y varias citaciones a oficinas de Abogados, a la Fiscalía, Impuestos Nacionales, por presuntas infracciones de tránsito y hasta de la DEA.

La conclusión es que el celular, el sistema de correo electrónico y las redes sociales en general, son medios de comunicación que se volvieron un peligro y debemos estar alertos al 100% en todo lo que por estos medios se reciba y comparta; y lo peor de todo es que no faltan los ingenios que caigan y, en consecuencia, se dejen estafar.

Jorge Enrique Giraldo Acevedo