Este 15 de abril, los amigos de nuestra música costeña estaremos evocando la figura de ese gran exponente del clarinete como lo fue el connotado maestro Juan Manuel Esquivel Camargo, más conocido como Juancho Esquivel, nada que ver con el otrora colega, el muy reconocido pianista y maestro mejicano Juan García Esquivel.

Valido de esa inquietud comenzó a escuchar las primeras clases por parte de muy reconocidos y respetados maestros del instrumento. A los pocos años no solo se consagró con el clarinete, sino que comenzó a ser llamado para dirigir orquestas como fue el caso de la A #1, la de Emisoras Unidas de Barranquilla y Emisoras Fuentes de Cartagena, la Sonora del Caribe, la Sonora Silver, Los Trovadores de Barú, los Piratas de Bocachica, y otras.Como compositor escribió el pasillo Eres tú, Mi cumbia, Los peloteros, El consejo de mi compadre y otras.

Juancho Esquivel siempre conservó su condición de hombre sencillo que nunca hizo ostentación de su maestría, tanto que en Barranquilla, en el barrio donde vivió, simplemente aparecía como un vecino más dentro del montón.

Finalmente es de justicia reconocer que este maestro ha puesto en alto nuestro folclor y ojalá que este centenario de su natalicio sirva para reconocerle el homenaje que verdaderamente merece.

José Portaccio Fontalvo