Hay que averiguar quien dejo sin dientes al tiburón:si fueron los jugadores o el técnico,porque el rey de los mares ya no asusta a nadie.

En todas sus líneas hay falencias que no se corrigen.Algunos jugadores no saben si están en un campo de futbol o en un ring de artes marciales.Son una tarjeta roja antes de salir al campo.Otros tienen una lentitud contagiosa que muestra un equipo que no presenta ningún peligro ofensivo.

Suponemos que el técnico analiza las alineaciones que presenta pero lo preocupante es que no presenta variaciones que muestren un equipo mas rápido y efectivo a la hora de marcar.

Comienza su participación en la copa Libertadores y todos deseamos una presentación decorosa por el prestigio del equipo y por el amor que profesamos a la divisa rojiblanca.

Arturo Baena