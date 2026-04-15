El pasado 5 de abril llegó a su Centenario, uno de los más destacados hombres de empresa, creativo, emprendedor, de ascendencia libanesa, que en la capital de Atlántico desarrolló el más impresionante plan progresista en el campo del comercio, el periodismo, la farándula y la radio del litoral Caribe. Había nacido en 1926, hace exactamente 100 años.

Dio inicio a lo que hoy denominamos Supermercados, fundando Los Almacenes Robertico, donde tuvo bastante impulso el mercado de artículos de primera necesidad como carnes, pescados, pollos, etc., más verduras, granos, leches, quesos, mantequillas, en fin una larga lista de ofrecimientos a precios razonables, especialmente para las clases menos favorecidas.

En el campo radial fundó varias importantes emisoras como fueron Radio Libertad y Radio Tropical, y adquriendo otras como Emisoras Unidas en Barranquilla, más Emisoras Fuentes de Cartagena, Ondas del Caribe de Santa Marta y otras pertenecientes a los departamentos caribeños.

En los medios escritos fundó el periódico La Libertad de Barranquilla y adquirió El Espacio de Bogotá en su período final.

Admirador de la música antillana contrató a su debido tiempo a cantantes como Daniel Santos, Bienvenido Granda y otros, satisfaciendo así a la fanaticada costeña que desde hacía años atrás esperaba conocer a estos grandes artistas de la música caribeña.

Es razonable esta fecha para que se le rinda el merecido homenaje en su Centenario a este gran hombre como lo fue Roberto Esper que empleó todas sus energías para hacer de Barranquilla una ciudad pujante junto con las otras capitales costeñas, contribución .

Finalmente, nos haríamos interminables tratando de destacar todo lo bueno que hizo Roberto Esper para engrandecer el nombre de Barranquilla.

José Portaccio Fontalvo