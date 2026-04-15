El Colegio Internacional Altamira, llevará a cabo del 23 al 26 de abril la XXII versión de la Conferencia Nacional del Modelo de las Naciones Unidas AISMUN2026 en las instalaciones de la institución teniendo como lema “The World Un Locked ”.

Para este año exaltaremos las habilidades y destrezas que manejan los jóvenes de hoy y su enorme capacidad innovadora y creativa nunca antes vista. Para este certamen contaremos con la participación de más de doscientos cincuenta alumnos de importantes colegios del país, que se unirán a nuestros estudiantes para debatir temas de suma importancia como la regulación de armas autónomas, persecución de minorías étnicas y raciales entre otros.

La ceremonia de apertura de la conferencia de Naciones Unidas AISMUN tendrá lugar el día jueves 23 de abril a las 6:00 PM en el cafetorium del Colegio Altamira. La clausura será en el mismo lugar el día domingo 26 abril a las 2:00.PM

Atentamente,

IVAN CASTRILLO GUERRA

Coordinador del Modelo de las Naciones Unidas AISMUN2026