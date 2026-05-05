Todo en la vida tiene un período de prueba. Si vamos a comprar un carro, este tiene un período de gracia para verificar si se presenta algún desperfecto; en caso positivo, se devuelve buscando su cambio o, en su defecto, la devolución de lo pagado. Esta es una ley universal aplicable, ya sea de manera directa o implícita, en toda área en la que nos desenvolvemos.

El período de prueba se refiere a la etapa inicial en cualquier relación, donde se evalúan las capacidades y la conveniencia de las condiciones. Este período es crucial para que ambas partes comprendan sus respectivas obligaciones y se familiaricen con la relación.

En el ámbito laboral, área de máxima aplicación de este principio, el período de prueba es una herramienta legal que permite a empleadores y trabajadores evaluar el desempeño y las condiciones laborales desde sus respectivas perspectivas. Siendo este el aspecto en el que deseo centrar mi análisis. Dado que todo comportamiento que implique una relación laboral, tanto en el sector privado como en el público, este principio debe estar implícito, desde el empleo más humilde hasta el más encumbrado en el orden nacional.

Desde la órbita nacional, el empleo de mayor relevancia en el país es el de Presidente de la República; sin lugar a duda, hoy en manos de Gustavo Petro. Cargo del cual se espera, de quien lo ostente: una cultura social bien manejada, un léxico adecuado, una oratoria decente y excelentes relaciones con personas dignas. Es el cargo en el que con mayor razón se debe exigir este derecho inalienable que tenemos, en su mayoría, quienes por voto popular lo contratamos para servir al pueblo de Colombia.

Quien es elegido debe cumplir con sus obligaciones de manera decente, guardando el equilibrio entre las ramas del poder, respetando las decisiones judiciales, no permitiendo la corrupción en sus delegatarios, respetando las instituciones religiosas, entre otros aspectos, y no aliándose con delincuentes de la peor calaña, conductas todas violadas por Petro.

El nuestro ha violado flagrantemente leyes, decretos, sentencias de las altas cortes, la Constitución Nacionam incluso, leyecitas, decreticos , de todo, sin ningún tipo de respeto hacia los colombianos ni hacia sus obligaciones constitucionales. Aprovechándose, además, de la paquidérmica función judicial que no ha logrado ponerlo en su sitio.Periodo de Pruebas suficientemente no satisfecho por el jefe de gobierno.

Esperemos que el próximo gobierno mantenga una posición firme, ecuánime, y no incurra en actuaciones pusilánimes, abusos de poder, despilfarro e intimidación, como el de Petro. Pudiendo concluir que : el período de prueba de la izquierda, de la mano de Petro fallo.No tuvo la jerarquía de superar el trabajo para el cual se contrato no honrado el alto privilegio de ser considerado Presidente de la República

FREDDY OTERO JULIAO