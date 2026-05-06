En el día a día de una relación, es fácil caer en la rutina. Las responsabilidades, el trabajo, las preocupaciones y el ritmo acelerado de la vida hacen que muchas veces damos por sentado lo que nuestra pareja hace o es. Sin darnos cuenta, dejamos de expresar aquello que en algún momento admiramos profundamente. Y es ahí donde surge una pregunta clave: ¿qué cualidades o acciones de tu pareja aprecias, pero no expresas con frecuencia?

Al inicio de una relación, las palabras de admiración y reconocimiento suelen fluir con naturalidad. Se destacan los detalles, se celebran las cualidades y se verbaliza el afecto con facilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de esas expresiones se vuelven menos frecuentes. No porque el aprecio haya desaparecido, sino porque asumimos que el otro “ya lo sabe”.

El problema es que el amor no solo se siente, también necesita ser expresado. Y cuando no se expresa, puede generar una sensación de vacío o de invisibilidad en la otra persona.

Muchas veces, lo que más valoramos de nuestra pareja no son los grandes gestos, sino las pequeñas acciones cotidianas. Tal vez aprecias su paciencia en momentos difíciles, su forma de apoyarte sin hacer ruido, su sentido del humor que aligera los días pesados o su compromiso constante con la relación. Quizás valoras cómo cuida de la familia, cómo se esfuerza en su trabajo o cómo siempre está presente cuando más lo necesitas.

El problema es que esas cualidades, al volverse parte de la rutina, dejan de ser reconocidas. Se convierten en algo “esperado”, en lugar de algo valorado.

Expresar aprecio no requiere discursos largos ni palabras elaboradas. A veces, una frase sencilla como “gracias por estar siempre”, “me gusta cómo haces esto” o “admiro esto de ti” puede tener un impacto mucho más profundo de lo que imaginamos. Esas palabras tienen el poder de reafirmar, fortalecer y nutrir la relación.

Además, el reconocimiento genera un efecto positivo en ambos. Quien lo recibe se siente valorado, pero quien lo expresa también se conecta con una mirada más consciente y agradecida hacia la relación. Es una forma de entrenar la atención en lo positivo, en lugar de enfocarse únicamente en lo que falta o en lo que molesta.

Otro aspecto importante es que cada persona tiene su propia manera de expresar amor. Algunas personas lo hacen a través de acciones, otras con palabras, otras con tiempo de calidad. Por eso, expresar lo que valoramos también ayuda a que nuestra pareja entienda qué cosas son importantes para nosotros y qué conductas fortalecen el vínculo.

No se trata de ignorar los problemas, que todos tenemos, pero incluso en medio de las dificultades, siempre hay aspectos rescatables, cualidades que siguen ahí y que merecen ser reconocidas.

@drjosegonzalez