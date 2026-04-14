Esta mañanita lacrimosa del 9 de abril 1948, encontró a Jorge Eliécer Gaitán muy cansado. Así inicia el libro escrito por el periodista neivano nacido en el Huila, Ramón Manrique Sánchez. A Sangre y Fuego.

El Asesinato de Gaitán.“Yo no soy un hombre soy un pueblo”. Frase icónica del bogotano Gaitán, abogado penalista quien nunca perdió un juicio, y era el único candidato liberal para ser presidente de Colombia.

Juan Roa Sierra lo asesina en pleno centro de Bogotá. No solo se produjo El Bogotazo si no el Colombianazo.

El país entero ardió en fuego. Manrique, fue el primero en publicar el histórico libro la primera semana, que fue recogido por los detractores, pero además amenazado de muerte.

Homenaje póstumo a Gaitán y al autor de A Sangre y Fuego, mi abuelo.

HELENA MANRIQUE ROMERO