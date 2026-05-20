A mi suegra Maria Paulina Molinares de Riveira, quien en mayo 15 cumpliría 113. Una dama, una gran persona.

Recuerdo que me arranco una sonrrisa un día que alguna amiga le comentó, “Anda Pau de quedaste sin una hija”, a lo que ella muy elegantemente contestó “no, Dios me premió, me dio tres hijos y tres hijas”. Yo quede maravillada ante tremenda respuesta, que mostró su gran inteligencia.

Son tantos y buenos recuerdos, como por ejemplo, los famosos nuncas de doña Pau, ella nunca penso en separarse, nunca se vistió con pantalones largos, siempre falda o vestido, nunca se emborracho, y otros que se me escapan. Y por supuesto la pizza su comida favorita.

En las tardes domingueras que nos encontrabamos varios familiares, nos tocaba el piano y luego le pediamos que nos deleitara con poesias, por supuesto la que mas nos gustaba era una que se llamama Jamona.

Era un mujer prudente y justa, los Día de las Madre y en Navidad a las 3 nueras nos daba regalos iguales, nunca hubo una diferencia.

Son epocas que no se pueden olvidar y siempre recordar, unagran suegra.

Me rio mucho cuando algunas amigas se refieren a la suegra como la bruja, todas se quedan calladas cuando yo les comento la que suegra que me tocó.

Doña Pau, siempre en mi mente.

Magda Correa De Andreis