La trasformación de la calle 72, rebautizada como Avenida Shakira, avanza dentro del cronograma. En ese sentido, esta semana se informó la habilitación de dos nuevos tramos para mejorar la movilidad por esta zona de la capital del Atlántico.

El secretario de Obras Públicas del Distrito, Rafael Lafont, informó a EL HERALDO que ya se culminaron las labores en la vía en los tramos comprendidos entre las carreras 41 y 43, así como entre las carreras 54 y 58. En esos puntos se está a la espera de culminar el proceso de sembrado de las zonas verdes.

“Los dos tramos están abiertos y demarcados, por lo que los carros ya están pasando por estos sectores. Estamos esperando para avanzar con la arborización. Por el momento están esperando para terminar el proceso de sembrado de las plantas que conformarán las nuevas zonas verdes. Desde la carrera 41 hasta la 43 está abierto, y desde carrera 54 a la carrera 58 está abierta para que los ciudadanos puedan circular tanto en sus vehículos como a pie”, anotó.

Los tramos habilitados

Con esos dos nuevos tramos ya son cinco los que están en funcionamiento, lo que comprende 1,8 kilómetros de vía intervenidos. De esta manera se abarca más del 70 % del alcance de la primera fase, que se extiende desde la carrera 38 hasta la carrera 60.

A la fecha, están en funcionamiento el tramo entre las carreras 38 y 41B, en el cual se habilitaron nuevos parqueaderos lineales, señalización, luminarias y siembra de árboles

Así mismo, fue entregado el sector comprendidos entre las carreras 44 y 46. Este tramo finalizado facilita la movilidad en la zona comercial del sector, siendo prácticamente el corazón de la avenida Shakira.

Así mismo, a mediados de abril, se puso en servicio el tramo entre la carrera 58 y la carrera 60. Este segmento también corresponde a una parte vital del proyecto, para mejorar la movilidad de los barranquilleros.

Lo que viene

El secretario Lafont manifestó que durante el transcurso de mayo estarán entregando más tramos, para llegar a casi el 80 % del proyecto.

“Para este mes tendremos el tramo entre carreras 47 a la 46 y 43 a la 44. Esto puede ser antes de finalizar mayo y también estamos trabajando entre las carreras 53 y 54”, apuntó.

En ese sentido, envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad de cara a la recta final de trabajos.

“Hemos avanzado bastante. El con lo que se entrega este mes, ya podemos llegar casi a un 80 % y muy pronto también estaremos entregando tramo por tramo, lo que falta”, puntualizó el funcionario distrital.