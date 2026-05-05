Con el propósito de darle cumplimiento a la reforma agraria en el Caribe colombiano, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha adelantado una jornada de entregas de predios a campesinos del Atlántico.

Sin embargo, en los últimos meses, distintos trabajadores agrarios han presentado quejas, en ocasiones a través de protestas, porque afirman que no se les está teniendo en cuenta en la entrega a pesar de haberse postulado para recibir esa tierra.

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Sumado a esto, otras inconformidades persisten en este panorama. El representante campesino Edgar Sánchez Arcón denunció que hay falta de claridad en este proceso.

“La repartición de esto no sabemos verdaderamente cómo se está haciendo. La reforma agraria a nivel del departamento está escueta; no sabemos en realidad cuál es el manejo que se le está dando a esto”, expresó.

Por otra parte, señaló que en el departamento hay poca oferta de tierras y altos costos, lo que dificulta la compra por parte del Estado.

Además, criticó que personas ajenas al campesinado se han vinculado a organizaciones para acceder a beneficios, desplazando a quienes realmente necesitan la tierra.

En específico, señaló presuntas irregularidades con la entrega del predio Los Campanos, que había sido gestionado por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (Anuc) para beneficiar a campesinos de Manatí y otros municipios. Según explicó, el 70 % del terreno fue reasignado a otras personas, dejando por fuera a campesinos que llevan décadas sin tierra.

Cumplir el procedimiento

Javier Torres, director seccional de la Agencia Nacional de Tierras, habló con EL HERALDO sobre las posibles exclusiones en la entrega de tierras e indicó que esto corresponde a un asunto de desinformación con relación a los distintos procesos de acceso a los predios.

Expuso que las personas no pueden acceder de forma automática a un predio, ya que esto conlleva un proceso en el cual debe demostrarse que los postulantes cumplen con los requisitos.

“Invito a las organizaciones campesinas o a los campesinos que no tienen la información clara a que se acerquen a la entidad, para que les podamos explicar cómo es el proceso“, sugirió el director a esta casa editorial.

¿Cómo acceder a un predio?

El representante de la ANT en el Atlántico explicó que, en cada municipio del departamento, hay un Comité de Reforma Agraria, los cuales son como juntas de acción comunal, pero del sector agro. En total, en el Atlántico hay 23 comités municipales, incluido Barranquilla. Son, generalmente, espacios informativos.

“Esos comités fueron conformados por la Agencia Nacional de Tierras y por el suscrito. Me tomé la tarea de llegar al territorio, socializar y explicarles a las comunidades qué es un comité de reforma agraria, solicitarles que se vinculen, y así fueron conformados estos espacios”, relató Torres.

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De esta forma, desde la ANT solo están entregando predios a organizaciones campesinas que estén debidamente registradas y caracterizadas ante la agencia, y que sean parte del Comité de Reforma Agraria del municipio donde se va a entregar la tierra. Es por esto que solo postular el predio no es suficiente.

“Para que pueda acceder a un predio, primero debe tener registro individual. Luego, debe pertenecer a una organización campesina que tenga su registro colectivo. Esa asociación debe pertenecer al Comité de Reforma Agraria del municipio donde se pretende el predio. Además, deben participar en todas las reuniones y sesiones del comité. Es en esa instancia donde se valora y se tiene en cuenta al momento de asignar un predio”, detalló el director seccional de la ANT.

Y agregó que, aproximadamente, existen 100.000 personas aptas para recibir predio, pero muchas de estas no siguen las instrucciones de la agencia.

“No podemos entregar predios de manera automática. Todo tiene un proceso. Si las personas aparecen solo el día de la entrega, es muy difícil que puedan acceder”, sentenció.

En ese orden de ideas, instó a las organizaciones campesinas y trabajadores agrarios a que se acerquen a la institución, se informen sobre el procedimiento, se asocien, participen en el comité y asistan a las reuniones. Ya que es, en definitiva, la única forma de obtener un terreno.