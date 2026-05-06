Durante el Gran Debate Vicepresidencial desde las Regiones, transmitido por el Canal 1 y también promovido por Acento Colombia y EL HERALDO, con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar, en la noche de este martes 5 de mayo, las fórmulas vicepresidenciales abordaron el tema de seguridad, uno de los más importantes en el país.

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En este ítem, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, aseguró que se necesita “afrontar el tema de raíz” y dejar de atacar el tema solo con los diagnósticos general.

“Aquí hemos dejado de hablar de los sustantivos, que es lo que viven las personas en sus barrios, con el narcomenudeo y el microtráfico. El almendrón de ese problema está en la producción de hoja de coca. Aquí hay que hacer fumigación aérea, erradicación manual, persecución a los capitales de los narcotraficantes, extinción de dominio y extradición. Si no hacemos eso y combatimos la minería criminal, va a ser imposible combatir la extorsión. Colombia necesita alguien con la autoridad y los pantalones suficientes para enfrentar el problema de raíz y en lugar de enfrentar meramente los diagnósticos generales”.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo, candidato vicepresidencial de Paloma Valencia, apuntó que este tema se debe abordar de una manera más inteligente.

“Hablamos mucho del cómo, pero no hablamos del para qué. Para qué queremos seguridad. Por eso me siento orgulloso de hacer equipo con Paloma Valencia, la primera mujer comandante y jefe de la fuerza pública, que de instrucciones con claridad y la gente pueda estar tranquila, que pueda vivir de su trabajo tranquila en cualquier lugar del país. Eso, aquí en el Caribe, requiere, actuar de frente contra la extorsión, con más pie de fuerza, con tecnología, pero también con inteligencia económica y financiera, que nos permita ver dónde está la plata que tiene contenta a medio país”, dijo Oviedo.

Por su parte, Carlos Fernando Cuevas, candidato a la Vicepresidencia con Fernando Botero, aseveró que existen dos formas de “arreglar” el tema de seguridad en el país.

“La primera: tenemos que darle oportunidad a los pobres de este país para que no tengan que delinquir por necesidad. Una vez que se garantice eso... quien delinca lo hará por gusto y ahí tengo que aplicar las herramientas constitucionales que nos la ley. ¿Por qué están extorsionando hoy en Barranquilla y Soledad? Porque los políticos no han querido aplicar justicia... En el Cauca, ¿cuántos capturados de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco? Cero. Eso es un acto de complicidad de políticos, muchos representados por los que están aquí sentados, que no han querido dar justicia en Colombia. Por eso tenemos un 95 % de impunidad. Con eso pueden atracar, violar, secuestrar, robar, porque van a pagar solo 5 de cada 100. Proponemos una quirúrgica reforma a la justicia. Quita la casa por cárcel, los beneficios penales, las reducciones de penas...“, aseguró.

Asimismo, Edna Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo, indicó que en un hipotético Gobierno lo primero a implementar es un Consejo de Seguridad y un Puesto de Mando Unificado desde el Gobierno Nacional desde el primer día.

Agregó: “Más policías, mejor vigilancia, vigilancia comunitaria, duplicar los Gaulas e intervenir las cárceles”.

En el caso del Caribe, señaló: “Plan guardian metropolitano para Barranquilla, Soledad y Malambo. Puerto y aeropuertos seguros y control territorial en las zonas críticas de la región”.