Luego de casi dos décadas, el senador barranquillero Mauricio Gómez Amín renuncia al Partido Liberal Colombiano por varias razones, entre esas su desacuerdo con algunos militantes por “ceder” ante el Gobierno de Gustavo Petro.

Por medio de una carta dirigida a Lidio García Turbay, presidente del Senado, el congresista explicó que también renuncia, luego de 12 años, al Congreso de la República, donde asumió como representante a la Cámara por cuatro años, y luego, durante ocho años como senador.

“Tomo esta decisión con gratitud, serenidad y plena conciencia del momento político que vive Colombia”, se lee en la misiva.

Añadió que durante los 12 años como congresista “procuré honrar mi curul con disciplina, dedicación y respeto por la institución parlamentaria. Nunca he estado entre los ausentistas de esta corporación, y no estaría bien que lo estuviera ahora”.

Los motivos de su dimisión obedecen a la postura de algunos militantes de su partido que decidieron apoyar al Gobierno actual.

“Mi renuncia al Partido Liberal Colombiano obedece a una razón de conciencia. Durante estos últimos cuatro años nunca me sentí cómodo con la forma en que las bancadas de Senado y Cámara, mayoritariamente y con contadas excepciones, terminaron plegándose a iniciativas legislativas inconvenientes y destructivas para Colombia y para la democracia, cediendo ante el impresentable gobierno de Gustavo Petro”, detalla Gómez Amín.

“Esa no es la tradición liberal que muchos aprendimos a respetar, esa no es la vocación republicana que debe orientar a una colectividad. Y esa no puede ser, bajo ninguna circunstancia, la posición de quienes entendemos que la política siempre debe estar al servicio de la libertad de las instituciones y de la patria”, añade.

En la carta, el senador manifiesta que, además de su desacuerdo con el Gobierno, su renuncia obedece al compromiso que tiene con la campaña de Abelardo De La Espriella, donde funde como Jefe de Debate.

Para Gómez Amín, esta “no es una campaña electoral más. Es la expresión de un movimiento popular que está naciendo por fuera de las prácticas agotadas de la política tradicional; un movimiento con otros significados, otros propósitos y otras formas de relación con la ciudadanía”.

Para dedicarse de lleno a la campaña, Mauricio Gómez decidió también apartarse. “Antes que permanecer formalmente en el Congreso sin poder cumplir a plenitud con las cinco semanas finales de la legislatura, prefiero dar un paso al costado con responsabilidad y con respeto por esta institución”, detalló.

“Me aparto de los partidos para servir a una causa mayor: la defensa de la Patria, la renovación de la política y la construcción de la Patria Milagro que millones de colombianos empiezan a reconocer como una esperanza real. Lo hago por extrema coherencia: porque no se puede hablar de renovación mientras se permanece atado a las viejas formas cuando la historia exige definiciones claras”, expresó sobre su apoyo al candidato de Defensores de la Patria.

“Hoy doy este paso con respeto por el pasado, pero con decisión frente al porvenir. Colombia necesita un liderazgo renovador, firme y necesario para defender la Patria. Y en Abelardo de la Espriella reconozco ese liderazgo, como lo están reconociendo las nuevas mayorías en formación en la sociedad colombiana”, señaló Gómez Amín.

Concluyó con un mensaje a sus colegas y a sus electores: “Dejo constancia de mi gratitud al Congreso de la República, al Partido Liberal Colombiano, a mis compañeros de corporación y, sobre todo, a los ciudadanos que durante estos años confiaron en mí. En esos espacios di lo mejor de mis capacidades, con la convicción de haber servido a la democracia, a mis electores y a Colombia”, finalizó.