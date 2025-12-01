A inicios de agosto de este año, el senador Mauricio Gómez Amín oficializó su precandidatura presidencial por el Partido Liberal. Sin embargo, este lunes 1 de diciembre, cuatro meses después, anunció que dará un paso al costado en la contienda y, por decisión personal, se unirá a la campaña de Abelardo de la Espriella, el candidato más fuerte de la derecha, según distintas encuestas presidenciales.

Nueva encuesta de intención de voto a la Presidencia: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo lideran, según Invamer

En un comunicado, Gómez Amín especificó que su decisión obedece a la “unidad” del país.

“Colombia, hoy les hablo no como senador ni como precandidato, sino como padre de familia y como ciudadano que ama profundamente a su país. Estamos ante un momento decisivo: no podemos entregar la Nación a un proyecto político fallido que amenaza nuestra democracia”, dijo en un video junto a su familia publicado en redes sociales.

Gómez Amín explicó que la decisión fue tomada “con coherencia y convicción” junto a su familia, y que responde al deber de priorizar el interés nacional sobre cualquier aspiración personal.

“Junto a mi familia he tomado una decisión fundamental por la unidad: anuncio mi apoyo a la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella, quien ha conectado e interpretado el sentir del pueblo y es hoy el candidato capaz de derrotar a la izquierda radical, unir a Colombia y devolverle a este país el rumbo, la seguridad y la esperanza”, señala en la grabación.

Hoy, junto a mi familia, doy un paso firme hacia la unidad. Expreso mi respaldo a la aspiración presidencial de @DELAESPRIELLAE quien ha escuchado el clamor de la gente, ha conectado con sus sueños y tiene la fortaleza para derrotar a la izquierda.



Colombia necesita un liderazgo… pic.twitter.com/MUPAnrCyI9 — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) December 1, 2025

Centro Democrático anuncia consulta interna con firma extranjera para escoger precandidatos

Como se sabe, el congresista barranquillero ha sido un fuerte opositor al Gobierno de Gustavo Petro. De hecho, durante estos meses como precandidato su discurso fue duro contra las políticas del actual presidente de la República por su “improvisación, corrupción y falta de ejecución”, según indicó en su momento en un acto público durante un foro económico de Camacol en la capital del Atlántico.

En su momento aseguró que a toda costa iba a blindar al Partido Liberal de una alianza con el Pacto Histórico: “Mientras yo esté en el liberalismo, esa alianza será imposible”, aseveró. Ahora tomó la decisión de adherirse a la campaña de uno de los opositores más acérrimos del actual Gobierno nacional.