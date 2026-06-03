En una entrevista concedida después de la primera vuelta presidencial, Abelardo De la Espriella se refirió al escenario político de cara a la segunda vuelta y aseguró que los colombianos deberán escoger entre dos modelos de país.

“En cuatro años va a haber elecciones conmigo; con Cepeda no va a haber elecciones”, afirmó.

De La Espriella señaló que la contienda electoral trasciende a los candidatos y representa, a su juicio, una discusión sobre el futuro institucional del país.

“Esto no es un tema entre Cepeda y Abelardo. Es la democracia contra la tiranía, el futuro contra el pasado, la libertad económica contra el estatismo”, sostuvo.

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El aspirante presidencial manifestó también su preocupación por recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con el proceso electoral y señaló que estas podrían afectar la confianza en las instituciones.

Asimismo, destacó el respaldo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su candidatura y afirmó que la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de las elecciones en Colombia.

De La Espriella aseguró que uno de los ejes de su propuesta de gobierno será la defensa de la Constitución de 1991, la separación de poderes y las libertades individuales.

“Lo que está en juego es la preservación de nuestras libertades y de nuestras instituciones democráticas. Colombia debe seguir siendo una República donde los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes y puedan volver a hacerlo dentro de cuatro años”, concluyó.

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Critica posición de Cepeda sobre la relación con Estados Unidos

Además, cuestionó la posición de Iván Cepeda frente a la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos y defendió una mayor cooperación entre ambos países en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

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El candidato sostuvo que el país necesita fortalecer el trabajo conjunto con Washington en áreas como inteligencia, operaciones contra organizaciones criminales y erradicación de cultivos ilícitos.

“¿Por qué Cepeda confronta a los Estados Unidos? ¿Por qué siempre está en contra de lo que le conviene a la relación entre las dos naciones? Porque ellos quieren empoderar a los delincuentes”, afirmó De la Espriella.

Según el aspirante presidencial, una alianza sólida con Estados Unidos resulta clave para enfrentar las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y otras economías ilegales.

“A ellos no les conviene que Estados Unidos nos ayude en la guerra contra el narcoterrorismo, en la fumigación, que es tan importante, y en las operaciones militares. Están en un cuento completamente diferente que no consulta las necesidades del país ni de su gente”, señaló.

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Promete fortalecer la cooperación internacional

De la Espriella aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, impulsará una política de seguridad basada en el fortalecimiento de la cooperación internacional y en acciones contundentes contra el crimen organizado.

El candidato sostuvo que Colombia no debería distanciarse de sus aliados estratégicos en un momento en que las organizaciones criminales continúan expandiendo sus operaciones.

“Colombia no puede seguir alejándose de sus aliados estratégicos mientras el narcotráfico fortalece sus estructuras, amplía sus economías ilegales y amenaza la tranquilidad de las familias”, expresó.

La segunda vuelta presidencial se celebrará el próximo 21 de junio y enfrentará a los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera ronda electoral.