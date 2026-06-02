Luego de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia, Mhoni Vidente volvió a referirse al futuro político del país y compartió una nueva predicción sobre lo que podría ocurrir en la segunda vuelta electoral.

El editor del New York Times acusa a las empresas de IA de robar contenidos periodísticos

Jordano Romero, el estratega detrás de una nueva etapa de éxitos del Binomio de Oro de América

De operaria de aseo a candidata para bailar con Shakira en el Mundial 2026

La reconocida astróloga, que días antes había asegurado que ningún candidato lograría la victoria en primera vuelta, señaló que el proceso electoral aún tiene un largo camino por recorrer y que la definición llegará en las urnas el próximo 21 de junio.

A través de sus redes sociales, Mhoni analizó el panorama político actual y reiteró su llamado a la participación ciudadana en una de las jornadas más importantes para el futuro del país.

Este es el próximo presidente de Colombia, según Mhoni Vidente

La vidente aseguró que, según sus lecturas y percepciones, el candidato que tendría mayores posibilidades de imponerse en la segunda vuelta sería Abelardo de la Espriella.

Asimismo, la astróloga también comentó que el escenario político colombiano atraviesa un momento decisivo y sostuvo que la disputa entre los dos finalistas será una de las más observadas por la opinión pública en los próximos días.

Jesús R Abelardo De la Espriella

Sus declaraciones generaron múltiples reacciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores respaldaron su pronóstico y recordaron que anticipó correctamente la necesidad de una segunda vuelta, otros señalaron que se trata únicamente de una predicción sin sustento electoral o científico.

Sin embargo, antes de la primera vuelta, Mhoni Vidente manifestó que ningún aspirante lograría superar el umbral necesario para ganar la presidencia en una sola jornada.

Josefina Villarreal, Agencia EFE Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Tras confirmarse que ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta de los votos, varios de sus seguidores recordaron esa predicción y destacaron la coincidencia con el resultado oficial.

¿Cuándo será la segunda vuelta presidencial en Colombia?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se realizará el próximo 21 de junio de 2026.

Ese día, los colombianos deberán elegir entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes obtuvieron las dos mayores votaciones en la primera jornada electoral y buscarán convertirse en el próximo presidente de la República.