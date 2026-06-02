Junio de 2026 será uno de los meses más esperados por millones de colombianos gracias a la presencia de tres puentes festivos consecutivos que permitirán disfrutar de fines de semana largos para descansar, viajar o compartir en familia.

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De acuerdo con el calendario oficial, los tres festivos del mes caerán en lunes gracias a la aplicación de la Ley Emiliani, mecanismo que traslada algunas celebraciones religiosas para fomentar el turismo y dinamizar la economía nacional.

Junio de 2026 será uno de los meses más esperados por millones de colombianos gracias a la presencia de tres puentes festivos consecutivos que permitirán disfrutar de fines de semana largos para descansar, viajar o compartir en familia.

¿Cuáles son los festivos de junio de 2026 en Colombia?

Los días festivos programados para junio son: lunes 8 de junio: Corpus Christi; Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús; y lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Gracias a estas fechas, los colombianos podrán disfrutar de tres fines de semana largos durante el mismo mes, una situación poco común pero que debería aprovechar al máximo junto a su familia.

Los días festivos programados para junio son: lunes 8 de junio: Corpus Christi; Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús; y lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Y es que los ciudadanos pueden disfrutar de estos festivos gracias a la Ley Emiliani que permite trasladar determinadas celebraciones religiosas al lunes siguiente con el objetivo de impulsar sectores como el turismo, el comercio, la hotelería y el transporte.

Pues los emprendedores y negocios esperan una alta movilización de viajeros para tener ganancias. Asimismo, las autoridades prevén un importante movimiento turístico durante los tres puentes de junio, especialmente hacia destinos de clima cálido, pueblos patrimoniales y ciudades con eventos culturales.

Fontur Imagen referencial de turismo en Colombia.

Igualmente, en algunos colegios salen de vacaciones así que los pequeños de la casa pueden acompañarlos en los planes de turismo.