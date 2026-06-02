La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de trabajadores de Ecopetrol, anunció la entrada en un paro de actividades por las próximas 24 horas “ante la falta de voluntad política en la mesa de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo”.

Los trabajadores de la petrolera colombiana dijeron que cesarán operaciones porque no habría ningún avance en los diálogos con Victoria Sepúlveda, vicepresidente corporativa de talento organizacional.

“Sobre ella recae la responsabilidad de definir el futuro laboral de la compañía, debe asumir públicamente las consecuencias de sus decisiones: o respalda los derechos de los trabajadores o se consolida formalmente en contra de ellos”, explicaron los trabajadores de la petrolera.

Desde la USO mencionaron que se están movilizando en defensa del pliego de peticiones de los trabajadores, que incluye la protección del futuro de la industria petrolera, garantizar la soberanía energética de la Nación y asegurar una transición energética justa, social y sostenible para las regiones.

#SomosUSO



🚨 ¡ATENCIÓN! La USO declara PARO DE 24 HORAS EN ECOPETROL 🚨



La Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera informa a la opinión pública y a toda la base trabajadora del país que, ante la falta de voluntad política en la mesa de negociación de la Convención… pic.twitter.com/Q9S0eYwADG — USO Colombia (@usofrenteobrero) June 2, 2026

“Nuestra lucha busca proteger la estabilidad laboral de más de 60.000 trabajadores del sector de hidrocarburos y gas. Defender sus empleos es garantizar el equilibrio económico y social de 8 departamentos petroleros, salvaguardando el sustento y el futuro de 3,5 millones de habitantes que hoy se ven directamente amenazado”, agregaron.

Finalmente, la USO instó a los trabajadores de la petrolera a respaldar las decisiones del sindicato en defensa de su pliego de peticiones.