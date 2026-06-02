Hasta el próximo 16 de julio tienen plazo los trabajadores, si así lo desean, para trasladarse de Colpensiones a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) o viceversa.

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La Ley 2381 de 2024 (reforma pensional) ha permitido que a la fecha más de cien mil afiliados cambien de régimen a través de la denominada ‘Oportunidad de Traslado’, que aplica a las mujeres que cuenten con 750 semanas cotizadas y hombres con 900 semanas al 30 de junio del 2025 y estén a menos de 10 años de la edad de pensión.

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La Corte Constitucional ordenó mantener y respetar la oportunidad de traslado para quienes ya tienen aprobada su solicitud y estableció el 16 de julio de 2026 como fecha máxima para quienes desean realizar el trámite.

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“Así mismo, las personas que cuentan con demanda de ineficacia o nulidad de afiliación en curso, y cumplen los requisitos antes descritos, podrán hacer uso de la oportunidad de traslado al régimen pensional que más le convenga y solicitar la terminación del proceso judicial”, explica la AFP Porvenir en su sitio web.

Afiliación en un régimen y ahorros en otro

Muchos de los ciudadanos que ya culminaron su proceso de traslado han notado que si bien ya aparecen afiliados a Colpensiones y es esta entidad pública la que ahora administra su información e historial laboral, el dinero de sus ahorros sigue estando en manos de la AFP de la que pidieron desvincularse.

Esto se debe a que la Corte Constitucional todavía no define el futuro definitivo de la reforma pensional aprobada en 2024, mientras el Consejo de Estado suspendió en mayo pasado provisionalmente el Decreto 415 de 2026, con el que el Gobierno buscaba ordenar el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados a Colpensiones, correspondientes a más de 135 mil afiliados que se cambiaron de régimen.

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Quienes se ven más afectados son las personas ya pensionadas que decidieron cambiar de régimen, quienes deben esperar el traslado de los recursos para recibir el pago de las mesadas.

Ante la decisión del Consejo de Estado, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, radicó junto al Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el recurso de súplica contra el auto.

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“Lo diremos las veces que sea necesario: los ahorros pensionales pertenecen a las y los trabajadores, no a los fondos privados. No es viable que Colpensiones pague miles de pensiones mientras los fondos conservan los recursos y siguen obteniendo rendimientos financieros sobre ellos”, escribió Sanguino en su cuenta de X.

Agregó que “si este camino continúa, el mensaje sería gravísimo: que el ahorro pensional pertenece al capital financiero y no a quienes trabajan y cotizan todos los días. Defender el sistema público pensional es defender los derechos de las y los trabajadores y pensionados de Colombia”.