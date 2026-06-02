Este domingo 31 de mayo los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a los dos aspirantes que pasaron a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. En esta contienda, Abelardo De la Espriella, representante del sector de derecha, alcanzó el 43% de los sufragios, mientras que Iván Cepeda, de tendencia progresista, obtuvo el 40% del respaldo electoral.

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Por otra parte, el Índice de Arrepentimiento Financiero, elaborado a comienzos de este año por MejorCDT, evidenció que el 46% de los encuestados se muestra prudente a la hora de ahorrar o invertir, especialmente en contextos de incertidumbre política como el actual.

Ómar Casas, director general de MejorCDT, señaló que las variaciones en las tasas de interés no están ligadas de forma directa al desenlace electoral, y advirtió que asumir esa relación “simplificaría el panorama”. Según explicó, el comportamiento de los productos financieros a largo plazo responde principalmente a factores macroeconómicos, como las decisiones del Banco de la República, cuya próxima reunión sobre tasas se realizará después de la segunda vuelta, además de indicadores como la inflación.

Asimismo, los CDT continúan siendo una alternativa llamativa para quienes buscan resguardar su capital durante periodos de transición política. En la actualidad, estos instrumentos ofrecen rendimientos superiores al 13% E.A., en un escenario en el que la inflación se aproxima al 5,5%.

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Finalmente, al tratarse de productos que no están sujetos a la volatilidad diaria y que ofrecen condiciones claras en cuanto a plazos y rentabilidad, se convierten en una opción que ayuda a evitar que los inversionistas caigan en una “parálisis” financiera por tratar de anticipar el comportamiento de la economía en los próximos meses que quedan.