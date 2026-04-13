En días pasados, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0368 de 2026, mediante el cual se establece el marco normativo integral para el acceso, uso y aprovechamiento de los datos en el sistema financiero, siempre bajo el consentimiento previo, expreso e informado de los consumidores.

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El superintendente financiero, César Ferrari, no dudó en afirmar que “es una buena noticia: realmente va a incidir de manera positiva en el desarrollo del sistema financiero, y va a generar más competencia. Este es un proyecto que hemos impulsado con mucho anhelo desde la Superintendencia”.

Ferrari recordó que con las finanzas abiertas obligatorias se fortalecen los tres atributos de la competencia del sistema financiero: precios libres, libre entrada y salida de los agentes e información simétrica, “por lo que puedo prever una mayor competencia y, por lo tanto, mayor acceso al crédito y mejores condiciones para el consumidor financiero”.

Este Decreto consolida la hoja de ruta del sistema financiero colombiano, contribuyendo a que sea más inclusivo, competitivo, seguro e innovador”, expuso la Superfinanciera.

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Con esta nueva hoja de ruta, el panorama para los CDT en el país cambia volviendo más accesible con trámites menos complejos haciendo la vida más fácil a los potenciales usuarios de las entidades financieras.

Ahora con la puesta en marcha de Finanzas Abiertas el trámite para los CDT será mucho más sencillo, pues esto permitirá la fluidez de la información financiera entre entidades sin que esto signifique poner en riesgo los datos de los usuarios.

Así las cosas, las personas que tengan un buen historial financiero tendrán la posibilidad de darle luz verde al sistema financiero para utilizar sus datos financieros para tener acceso a ofertas competitivas que en últimas será el usuarios el que escoja por cual se va.

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Esto significaría que los interesados en renovar un CDT tendrían un amplio abanicos de opciones en cuanto a tasas dada la competencia de bancos por volverse más atractivos con sus clientes, así se termina con la vieja práctica de renovación automática que no beneficia, en muchas ocasiones, al ciudadano.

Esta nueva medida será obligatoria para todas las entidades financieras de Colombia que “deberán implementar protocolos de intercambio automático de información que les permitan atender o realizar solicitudes de acceso y suministro de datos personales e información de forma expedita, segura y estandarizada”.

Los protocolos de intercambio automático de información deben funcionar a partir de interfaces de programación de aplicaciones (API), ser interoperables y cumplir con los estándares de arquitectura, seguridad y tecnología definidos por la Superintendencia Financiera.

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El decreto también establece que los participantes en Finanzas Abiertas deberán habilitar el acceso a los datos personales e información comprendidos en cada una de las categorías de información y servicios en un plazo máximo de 12 meses “contados a partir de la expedición de cada uno de los estándares requeridos para su suministro”.