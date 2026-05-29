Un gigante de las telecomunicaciones con cerca de 32 años de trayectoria en el mercado colombiano se enfrenta a una de sus crisis regulatorias más severas en materia de seguridad digital.

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Movistar, que actualmente atiende a millones de usuarios en internet, telefonía móvil y televisión en todo el país, fue sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tras comprobarse serias vulnerabilidades en la protección de los datos de sus clientes.

Así operaba el fraude financiero que dejó sin señal y sin ahorros a los clientes de la telefonía móvil

El núcleo de la investigación estatal se centró en el denominado “SIM Swapping”, una modalidad delictiva en la que personas ajenas a los titulares lograban tomar el control total de las líneas celulares mediante reposiciones fraudulentas de las tarjetas SIM.

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La falla tecnológica del operador se traducía en un impacto directo para las finanzas de las víctimas. Según los expedientes recopilados por la SIC, el patrón de los ataques era idéntico: los usuarios reportaban que, tras perder la señal de sus teléfonos de forma repentina, descubrían posteriormente que se habían realizado movimientos de dinero y transacciones no autorizadas en sus cuentas bancarias y plataformas digitales vinculadas a sus números móviles.

La SIC exige un cambio inmediato en los protocolos de verificación de identidad

La resolución del ente de control aclaró que, si bien la empresa de telecomunicaciones no es el autor material de las estafas financieras, sí carga con la obligación legal de proveer mecanismos tecnológicos eficaces para mitigar estos riesgos. La SIC determinó que Movistar omitió el uso de herramientas idóneas para comprobar quién solicitaba realmente el cambio de los chips telefónicos.

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Además, el organismo regulador detectó que la empresa falló en la atención al cliente al no explicar de manera clara y sustentada las razones para negar las reclamaciones que interpusieron los afectados por estas fallas. Ante este panorama, la orden gubernamental no solo exige el pago de la multa de $1.358 millones, sino el fortalecimiento urgente de sus filtros de seguridad para blindar el acceso no autorizado y proteger a los usuarios.

Esta sanción afecta la reputación de una marca que ha sido testigo y protagonista de la evolución tecnológica en Colombia desde 1994, cuando nació bajo el nombre de Celumóvil en una era donde los teléfonos móviles eran un artículo exclusivo y costoso.

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Tras la consolidación de la multinacional española Telefónica a inicios de los años 2000 y el lanzamiento oficial de la marca Movistar en 2004, la organización escaló hasta competir con los principales actores del sector, impulsando la transición desde las redes 3G y 4G hasta el actual despliegue de la tecnología 5G y la expansión de la fibra óptica.

Hoy, con una fuerte presencia en hogares y empresas de distintas regiones, la compañía debe reajustar sus prioridades para demostrar que su infraestructura es tan segura como masiva.