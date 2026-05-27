La economía de Barranquilla habría crecido 2,8% en febrero de 2026 frente al mismo mes del año anterior. Así lo dio a conocer el Índice Mensual Económico Distrital (IMED) realizado por Fundesarrollo y la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Este indicador de alta frecuencia, según las dos entidades, tiene como propósito ofrecer señales oportunas sobre la evolución reciente de la actividad económica del Distrito, al sintetizar la dinámica agregada de los distintos sectores productivos.

En ese sentido, se dio a conocer que en febrero, el balance sectorial refleja un desempeño heterogéneo. Así las cosas, fueron cuatro las ramas que registraron un crecimiento destacado (una menos que en enero), tres presentaron expansiones moderadas, y las cinco restantes evidenciaron contracciones frente a 2025.

Así mismo, dentro de los sectores más dinámicos sobresalen las actividades financieras, impulsadas por un incremento superior al 20 % en el valor real de los créditos otorgados. A esto se suman el comercio, el recaudo público y el sector de información y comunicaciones, que continuaron aportando de manera relevante al dinamismo económico de la ciudad.

Por su parte, entre las ramas con crecimiento moderado, la menor dinámica de los servicios públicos domiciliarios se reflejó a través de una expansión de 4,6 % en la demanda de energía no regulada, ritmo inferior al observado desde mayo del año anterior.

De igual forma, la inversión pública y las actividades de entretenimiento contribuyeron de manera menos pronunciada al resultado agregado de Barranquilla.

En contraste, la industria manufacturera, las actividades inmobiliarias y el abastecimiento de los mercados replicaron el desempeño negativo observado en enero, profundizando sus contracciones durante este periodo.

A este comportamiento se sumaron la construcción, reflejada en una caída del 6% en los despachos de cemento gris, y las actividades profesionales. Estos sectores tienen en común que están vinculados a decisiones de mediano y largo plazo, por lo que su comportamiento podría reflejar una dinámica moderada de inversión.

“En este contexto, las proyecciones de Fundesarrollo aún anticipan un menor dinamismo frente al segundo semestre de 2025, con crecimientos promedio de 2,7 % para marzo y abril. Este escenario es consistente con la proyección de crecimiento nacional anual, que entidades como el FMI ubican en 2,3 % para 2026”, indicaron.