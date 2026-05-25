Los carros eléctricos en los últimos años han ganado gran popularidad en el mercado automotriz. De acuerdo con el último informe de la Andi y Fenalco, el registro de ventas de vehículos eléctricos creció un 304 % frente a abril del 2025, alcanzando 5.192 unidades.

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Algunas de las marcas más destacadas en la industria son Tesla, BYD y Geely, las cuales han llamado la atención de los consumidores gracias a sus beneficios y rentabilidad.

Justamente, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) indicó que los carros eléctricos son más baratos que los de gasolina. Los expertos analizaron los gastos de mantenimiento, revisiones técnicas, combustible y compra del vehículo.

EFE

Jessika Trancik, profesora asociada de Estudios Energéticos en el Instituto de Datos, Sistemas y Sociedad (IDSS) del MIT, afirmó que “si se analizan en conjunto los vehículos más populares del mercado actual, no es necesario pagar más por un vehículo con menores emisiones de carbono. De hecho, el grupo de vehículos con menor coste también presenta las menores emisiones, incluso considerando una amplia gama de motores alternativos y convencionales”.

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En el estudio también se analizaron mitos como las supuestas fallas en el rendimiento de las baterías de los carros eléctricos en climas muy fríos. Según los expertos, “este tipo de riesgos solo pueden aparecer en situaciones de temperaturas extremas”.

Otra de las ventajas que señala el estudio es la reducción en emisiones contaminantes producida por los vehículos. La investigación indica que solo en Estados Unidos el transporte representa el 28 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que el uso de vehículos eléctricos representaría una reducción en las emisiones, lo que representa una ventaja clave frente a automotores a combustible.

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“Para cumplir con los objetivos de la política climática de mediados de siglo, probablemente necesitaríamos ver una electrificación casi completa de los vehículos en pocas décadas, junto con una descarbonización de la electricidad”, agregó Trancik.

Para la investigación también se analizaron variables como el costo de gasolina a largo plazo, los alivios gubernamentales para compra de carros eléctricos, el precio de cargar la batería, entre otros.

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Ventas de vehículos aumentó un 41 % en abril de 2026 en Barranquilla

El dinamismo en el sector automotor en la ciudad de Barranquilla va encaminado a buenos indicadores. Y es que de acuerdo con el último informe de la Andi y Fenalco, las ventas de vehículos en la capital del Atlántico presentaron un crecimiento del 41,9 % en el mes de abril del presente año comparado con el año pasado.

En ese sentido, si nos vamos en materia de números, este territorio pasó de vender 652 vehículos en abril de 2025 a 925 en igual periodo pero del presente año.

En el acumulado de enero a abril, la tendencia es positiva, ya que se han 3.553 carros, lo que significó un 48,7 % frente a igual periodo de 2025.

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A nivel nacional, en abril de 2026 se registraron 26.787 matrículas de vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 54 % frente al mismo mes de 2025. En el acumulado enero–abril, el mercado alcanza 100.446 unidades, con un crecimiento del 49,3%, evidenciando una tendencia de recuperación sostenida.

El informe de la Andi y Fenalco muestra que las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Bogotá D.C, con un aumento del 108 %, seguida por Medellín (Valle de Aburrá) y Armenia con crecimientos del 76% y 68 %. También, se destacaron Villavicencio y Rionegro con crecimientos del 68 % y 54 %, respectivamente.