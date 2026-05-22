El Ministerio de Hacienda rechazó la propuesta de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA Colombia) para reducir el IVA del 19 % al 5 % en combustibles de aviación y tiquetes aéreos.

En ese sentido, la cartera sostuvo que la medida generaría una pérdida fiscal de $2,2 billones en 2027 y $2,4 billones en 2028.

La respuesta, fechada el 12 de mayo de 2026 y firmada por Nicolás García Díaz, subdirector de Política Fiscal, llega tras una petición reiterada del gremio que buscaba mitigar el impacto de la volatilidad en los precios del crudo.

En el documento oficial, la Dirección General de Política Macroeconómica señaló que “la reducción de 14 puntos porcentuales en la tarifa del IVA para combustibles de aviación y en tiquetes aéreos derivaría en un deterioro de los ingresos tributarios”.

Precisamente el Ministerio de Hacienda advirtió que “esta reducción de ingresos tributarios no cuenta con una fuente de ingresos que lo compense, ni con la generación de recursos que cubran esta pérdida, por lo que esta propuesta contribuiría en ampliar el déficit fiscal y en generar presiones adicionales sobre el gasto del Gobierno nacional, tanto en la coyuntura actual como a mediano plazo”.

Los datos fueron calculados con agregados de renta de la DIAN y supuestos macroeconómicos del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025.

Hay que resaltar que el contexto de la solicitud de IATA se enmarca en un estudio de ALTA que reveló que los pasajeros en América Latina enfrentan la mayor carga tributaria del mundo en vuelos domésticos e internacionales: en promedio USD44 por pasajero, lo que equivale al 29 % del valor del boleto aéreo.

En comparación, en Norteamérica esta proporción es del 15 % y en Europa del 25 %, según el documento analizado.