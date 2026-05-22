El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió este viernes 22 de mayo a la solicitud de Acolgen de activar de manera anticipada las plantas térmicas para enfrentar un eventual impacto del fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico nacional.

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A través de su cuenta en X, el jefe de la cartera energética cuestionó el papel de las hidroeléctricas dentro del esquema del Cargo por Confiabilidad y puso sobre la mesa el debate sobre los recursos que han recibido las generadoras en los últimos años.

“Este es el gran debate sobre el cargo por confiabilidad: ¿Los $48 Billones que hemos pagado a las hidroeléctricas realmente se traducen en confiabilidad para el sistema?”, expresó Palma.

El pronunciamiento del ministro se produjo luego de que desde Acolgen se insistiera en la necesidad de preparar desde ahora la operación de las plantas térmicas ante la posibilidad de una nueva temporada seca asociada al fenómeno climático.

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En su mensaje, Palma aseguró que desde su llegada al Ministerio ha impulsado una revisión del esquema del Cargo por Confiabilidad (CxC), con el objetivo de que únicamente reciban esos recursos las plantas cuya función principal sea respaldar el suministro energético en momentos críticos.

El ministro también cuestionó que una parte de la tarifa de energía pagada por los usuarios termine destinada a un parque hídrico que, según afirmó, no responde adecuadamente en épocas de estrés del sistema.

“Hoy tenemos un esquema del CxC donde más del 5% de la factura de electricidad que pagan las y los Colombianos se las lleva un parque hídrico que usualmente deja el sector a portas del desabastecimiento cada que aparece un Fenómeno de El Niño”, manifestó.

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Además, explicó que las hidroeléctricas suelen mantener sus precios de oferta por debajo del Precio Marginal de Escasez y sostuvo que esto ocurre porque en esos momentos se verifica el cumplimiento de las Obligaciones de Energía por las que han recibido pagos durante años.

“Claramente, los primeros interesados en no tener que honrar estos compromisos con la demanda son el gremio de las hídricas”, afirmó.

Finalmente, el funcionario aseguró que el Gobierno conoce las dinámicas del sector y que trabaja en medidas para garantizar el respaldo energético del país.

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“Sabemos de estos casos, sabemos su modus operandi y estamos trabajando en articular las medidas que garanticen el respaldo por el cual hemos venido pagando al parque de generación”, concluyó.