El precio del dólar en Colombia para este jueves 21 de mayo inició con un promedio de $3.723, lo que representó una caída de $7 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.730,49.

La divisa estadounidense sigue marcado por la volatilidad que se esperaba en mayo por ser un mes electoral. A pocos días de que se desarrolle la primera vuelta presidencial, el dólar se ha mantenido fluctuando entre precios máximos no vistos desde diciembre de 2025 y mínimos que solo se habían logrado en 2021.

Mientras que el dólar estadounidense estable en el exterior, los inversionistas están a la expectativa de lo que sucederá con la guerra en el Medio Oriente.

Las nuevas alzas del petróleo de más del 2 %, tanto del brent, de referencia en Europa, como del west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., conlleva caídas generalizadas en las bolsas europeas mientras Irán sopesa una nueva propuesta de EE.UU. para el fin de la guerra.

El barril de brent sube el 2,25 %, y se sitúa en 107,39 dólares, mientras que el texas avanza el 2,82 %, hasta los 101,03 dólares.

El mercado europeo registra una sesión altamente volátil, ya que tras comenzar con leves caídas, al mediodía registraban leves avances para una hora después comenzar a caer ante una nueva subida de los precios de la energía.

Las caídas en Europa, que son del 0,63 % en el caso de Milán y Fráncfort, del 0,56 % para París y del 0,50 % para Madrid y Londres, mientras que el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también cae el 0,63 %, se producen además después de que la Comisión Europea haya rebajado sus perspectivas de crecimiento e inflación de la UE y la eurozona para este año y 2027.

Los futuros de Wall Street, cuyos índices cerraron ayer al alza, avanzan caídas también a esta hora, que son del 0,39 % para el Nasdaq, del 0,27 % para el S&P 500 y del 0,20 % para el Dow Jones de Industriales.

También en Asia, los mercados cerraron con caídas, salvo el Nikkei de Tokio que subió un 3,14 % impulsado por las tecnológicas; y Shanghái, que cayó un 2,04 %; Shenzhen, el 2,07 %, y el Hang Seng de Hong Kong, el 1,03 %.