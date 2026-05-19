Las importaciones de Colombia en marzo de este año fueron de USD6.161,0 millones y presentaron un crecimiento de 11,1 % con relación al mismo mes de 2025.

Y es que de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) con base en números de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 16,7 % en las compras externas de productos de manufacturas.

A su vez, en marzo de 2026, las importaciones de manufacturas participaron con el 77,4 % del valor total de las importaciones, seguido por agropecuarios, alimentos y bebidas con 14,4 %, combustibles y productos de las industrias extractivas con 8,2 % y otros sectores con 0,1 %.

Las importaciones de Colombia originarias de China participaron con el 29,4 % del total de las importaciones; le siguieron las compras externas desde Estados Unidos (21,5 %), México (5,1 %), Brasil (4,8 %), Alemania (3,6 %), Corea (3,1 %) y la India con 2,6 %.

También se reveló que en marzo de 2026 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de USD527,4 millones, mientras que en marzo de 2025 se presentó un déficit de USD837,3 millones.

La balanza comercial es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones e importaciones de un país.

Las estadísticas de importaciones registran el ingreso legal de mercancías originarias de otro país o de una zona franca colombiana hacia el territorio aduanero nacional.

Estas cifras se producen con base en las declaraciones de importación, presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país, y se registran estadísticamente según la fecha de presentación ante las entidades financieras autorizadas para recaudar los tributos aduaneros.

Los registros de las importaciones colombianas son producidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).