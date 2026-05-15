El Gobierno nacional evalúa “todas las medidas” que pudiera aplicar frente a la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de los ahorros de cotizantes de los fondos privados que se pasaron a Colpensiones dentro del marco de la reforma pensional.

“Están consideradas todas las medidas que sean necesarias. Creemos que hay una obligación de parte de los fondos privados de cumplir con estos traslados”, expuso Germán Ávila, ministro de Hacienda, en entrevista con Blu Radio el jueves.

El ministro se unió a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro y del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que ha dicho que los recursos de los pensionados están siendo “secuestrados” por las AFP, esto teniendo en cuenta que los más de 109 mil afiliados trasladados cotizaban en los fondos privados.

“¿Cómo es posible que se trasladen las personas, lleguen a Colpensiones, Colpensiones atienda el cumplimiento de su mesada pensional y los fondos privados se queden con los recursos de sus propios ahorradores?”, aseveró en la emisora capitalina.

Ávila no descartó que el Gobierno tome medidas excepcionales para que se fragüe el trasladado de los recursos. “No es necesario anticiparnos a situaciones excepcionales”, puntualizó.

Una de las primeras acciones del Ejecutivo para reversar la decisión del Consejo de Estado fue radicar un recurso de súplica contra el auto emitido por el alto tribunal.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó que este jueves radicó junto al Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el recurso de súplica contra el auto del Consejo de Estado del 11 de mayo que suspendió el traslado.

“Lo diremos las veces que sea necesario: los ahorros pensionales pertenecen a las y los trabajadores, no a los fondos privados. No es viable que Colpensiones pague miles de pensiones mientras los fondos conservan los recursos y siguen obteniendo rendimientos financieros sobre ellos”, escribió el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en su cuenta de X.

Agregó que “si este camino continúa, el mensaje sería gravísimo: que el ahorro pensional pertenece al capital financiero y no a quienes trabajan y cotizan todos los días. Defender el sistema público pensional es defender los derechos de las y los trabajadores y pensionados de Colombia”.

Ante esta medida, contraria a los planes del Gobierno, el presidente Gustavo Petro anunció el miércoles durante un consejo de ministros que “impartirá” nuevos decretos y resoluciones para proteger los ahorros de los colombianos.

Según el mandatario, con esta decisión del alto tribunal “se está vulnerando la Constitución de Colombia y se está vulnerando el mandato del pueblo colombiano”.

“Entonces, en esa medida, voy a impartir nuevos decretos y resoluciones en virtud de esta función constitucional para defender el ahorro del público, tanto en EPS, que son aseguradoras y reciben cotizaciones del público, que ahora son trabajadores (...) y en relación a los fondos privados de pensiones”, sostuvo Petro.

El jefe de Estado señaló que “no puede aceptar la decisión” del Consejo de Estado sobre la suspensión del traslado pensional.