La aerolínea Avianca anunció el lanzamiento de su nuevo programa de becas para la formación de tripulantes de cabina (TCP), una iniciativa que busca ampliar el acceso a oportunidades en la industria aeronáutica para personas de poblaciones vulnerables en Colombia.

El programa, que hace parte de la iniciativa “El cielo es de todos”, otorgará 30 becas completas que incluyen la formación académica y un componente de acompañamiento social para promover el desarrollo integral de los participantes. La convocatoria estará disponible hasta el 31 de mayo de 2026.

“Avianca es Colombia, y eso se traduce en oportunidades reales para su gente. Con este programa queremos que más personas, sin importar su punto de partida, puedan acceder a la aviación, formarse y construir un proyecto de vida. Porque cuando abrimos estas puertas, no solo transformamos historias individuales, también aportamos al desarrollo del país”, afirmó Paola Villota, vicepresidente de gestión humana.

Este tendrá una duración total de 18 meses, que incluyen 12 meses de formación teórica y 6 meses de práctica obligatoria en Avianca. Su inicio está previsto para el segundo semestre de 2026 y se desarrollará en cuatro ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Los aspirantes podrán acceder a la convocatoria y requisitos de aplicación a través del siguiente link: https://jobs.avianca.com/