La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dictó varias órdenes de carácter administrativo contra Tesla Colombia, la distribuidora oficial de los carros eléctricos de la marca estadounidense.

En ese sentido, la entidad detalló que a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor se hizo una averiguación preliminar de oficio relacionada con las actividades comerciales desarrolladas por la sociedad desde su llegada al país en noviembre de 2025, particularmente frente a la oferta y venta de vehículos Tesla por medio de la página web oficial.

“Durante la actuación, la SIC recopiló información documental, realizó visitas administrativas al sitio web de la compañía y analizó información referente a cerca de 23.700 pedidos de vehículos efectuados entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, así como peticiones, quejas y reclamos presentados por consumidores”, sostuvo la Superindustria.

Acto seguido, la SIC logró evidenciar situaciones que podrían afectar los derechos de los consumidores, especialmente frente a retrasos en las entregas de vehículos inicialmente prometidas.

Afirmaron que cerca de 1.800 vehículos debieron ser entregados entre febrero y marzo, pero durante abril mantenían aún pendientes de entrega, según la información de los reportes.

Estas son algunas de las medidas adoptadas que debe acatar Tesla: