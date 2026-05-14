El sistema de pagos inmediatos Bre-B llegó para agilizar y facilitar los pagos electrónicos entre usuarios de las diferentes entidades bancarias o billeteras digitales en cuestión de segundos. El Banco de la República explica que para usar la herramienta y recibir transferencias, el usuario debe tener registrada al menos una llave – que puede ser el número de teléfono, el documento de identidad, el correo electrónico o un código alfanumérico entregado por la entidad financiera – y puede gestionarlas desde el mismo botón Bre-B.

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Sin embargo, aún existen dudas más frecuentes sobre cómo activar pagos automáticos o recurrentes usando llaves.

Aunque la función de pagos recurrentes todavía no está integrada directamente en el ecosistema oficial de Bre-B, algunas plataformas financieras ya comenzaron a ofrecer esta alternativa. Una de ellas es Druo, fintech que habilitó la posibilidad de autorizar cobros automáticos asociados a una llave específica registrada por el usuario.

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De acuerdo con ‘Semana’, el mecanismo funciona mediante una autorización inicial única. Después de ese proceso, los cobros se ejecutan automáticamente según la periodicidad establecida previamente, ya sea semanal, mensual o en otra fecha definida.

“La implementación de Débito Automático con llaves Bre-B marca un antes y un después en la historia de pagos de Colombia. Por primera vez, un comercio podrá debitar automáticamente la cuenta asociada a una llave del sistema inmediato Bre-B. Esto es posible gracias a la red de DRUO que conecta más de 10,000 bancos a nivel global, creando una alternativa real a las tarjetas y simplificando radicalmente la experiencia del usuario”, señaló Simón Pinilla, Cofundador en DRUO.

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Actualmente, Bre-B registra millones de transacciones diarias y más de 100 millones de llaves inscritas en el país, convirtiéndose en una de las principales apuestas del sistema financiero para agilizar pagos electrónicos.

¿Cómo puedo crear una Llave?

A través de los canales digitales de la entidad donde tenga su cuenta o depósito electrónico.

Se podrá escoger entre cuatro tipos de llaves:

1. Número de documento de identidad

2. Número de celular

3. Identificador alfanumérico generado aleatoriamente por su entidad

4. Correo electrónico

5. Los comercios podrán elegir el código de comercio asignado por la entidad donde tienen su medio de pago