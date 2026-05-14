Cerca de tres millones de personas en Colombia recibirán un giro de hasta $230.000 a través de la red SuRed y SuperGiros, como parte de un subsidio del Gobierno nacional que se distribuye en todo el territorio.

Lea más: Desde este 14 de mayo arrancan pagos del cuarto ciclo de Jóvenes en Paz en Colombia

El dinero será entregado por Prosperidad Social mediante la modalidad de giro, y los beneficiarios contarán con un plazo de 15 días para reclamarlo en los puntos autorizados. Quienes hagan parte de la lista de pagos recibirán una notificación por mensaje de texto con los detalles del cobro.

El programa hace parte de uno de los principales apoyos sociales del Estado, dirigido especialmente a adultos mayores, y busca contribuir a la reducción de la pobreza en el país.

El cuarto ciclo de pagos estará disponible entre el 11 y el 27 de mayo, con cobertura en zonas urbanas y rurales, a través de los puntos habilitados de SuperGiros y SuRed.

Ver más: Llaves Bre-B ahora servirán para pagos recurrentes

📍#NorteDeSantander | Avanza la entrega del ciclo 4 de #ColombiaMayor en los 40 municipios del departamento. Más de 131.000 adultos mayores ya reciben su transferencia de $230.000, un bono pensional que reconoce su trayectoria y aporta a una vejez más digna.



Con una inversión… pic.twitter.com/Z3DvjaF2ey — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) May 14, 2026

El subsidio corresponde al programa Colombia Mayor, que beneficia a millones de adultos mayores de 54 años, para el caso de mujeres, y de 59 en el caso de los hombres. Además, el Gobierno ha señalado que el sistema de pagos se realiza bajo criterios del Sisbén IV y cruces de información con entidades como la Registraduría, Colpensiones y la Adres.

En esta jornada de pagos se verán favorecidas 146.969 personas pertenecientes a comunidades indígenas, así como 16.954 ciudadanos vinculados al esquema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Lea también: Presentan al Congreso adición al Presupuesto de 2026: serían $500 mil millones para el ICBF

Finalmente, para este año, los participantes del programa mayores de 54 años están recibiendo un apoyo de 80.000 pesos en cada ciclo de pago. Por su parte, las mujeres a partir de los 60 años y los hombres desde los 65 años que hacen parte del programa reciben una asignación mensual de 230.000 pesos, lo que contribuye a mejorar sus condiciones de vida y a superar la línea de pobreza extrema.

Prosperidad Social

Para verificar si es beneficiario, puede realizar la consulta siguiendo estos pasos: