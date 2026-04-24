Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche de este miércoles 22 de abril en el barrio Las Malvinas, en el suroccidente de Barranquilla, donde una mujer fue atacada a tiros mientras se encontraba en su lugar de trabajo.

La víctima fue identificada como Esther Daniela Peña Rivaldo, de 29 años, quien se desempeña como trabajadora de la empresa de giros SuperGiros. Según información preliminar, el ataque ocurrió cuando la mujer se encontraba en uno de los puntos de atención de la compañía.

Tras el atentado, la víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica San Ignacio, donde permanece bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con versiones que circulan en redes sociales, el hecho quedó registrado en video, donde se observa a un hombre que se acerca al establecimiento y, sin mediar palabra, desenfunda un arma de fuego y dispara contra la mujer, para luego huir con rumbo desconocido.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido una hipótesis clara sobre los móviles del ataque, por lo que adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido e identificar al responsable.

Sin embargo, hay una alerta entre investigadores del Grupo Gaula de la Policía Metropolitana por el historial de casos ligados a ataques contra el gremio del chance, siempre asociados a la extorsión.

Si bien las autoridades han tratado de contener en los últimos 10 años las arremetidas de los grupos criminales que operan en la zona, sumando capturas y el decomiso de armamento y munición, entre otros elementos, siempre vuelven a aparecer en escena actores criminales para sembrar el terror con atentados y el envío de panfletos a personas que hacen parte del gremio.

Aquí cabe recordar que en esa violencia cíclica el último trimestre de 2024 fue difícil para la compañía SuperGiros, tras violentos ataques y amenazas, aparentemente ordenados por el Clan del Golfo. Estos empezaron en municipios apartados y luego llegaron a las capitales del Caribe.

La primera señal de alarma llegó el 4 de noviembre de ese, cuando la comunidad del municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar, se vio estremecida por un asesinato brutal. Una trabajadora de la empresa, que no alcanzaba los 20 años de edad y llamada Marlen Fernanda Mozo, fue asesinada de manera fría y calculada frente a su puesto de trabajo.

Con los días, la violencia se extendería a varios municipios de los departamentos de Sucre, Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira, creando un clima de tensión e incertidumbre.

Sin embargo, hay que reseñar que antes de unos días del atentado de Marlen Fernanda en Bosconia, municipio bisagra entre Cesar y Magdalena, muy lejos de allí, en la ciudad de Cartagena fue asesinado a tiros el expolicía barranquillero Arnaldo Julio Fábregas. Este hombre, según medios de Bolívar, era empleado de vigilancia de SuperGiros.