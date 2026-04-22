En la tarde de este miércoles 22 de abril se registró un ataque a bala en el barrio Lucero, ubicado al sur del municipio de Santo Tomás, que dejó como saldo dos hombres gravemente heridos.

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De acuerdo con versiones preliminares, las víctimas se encontraban compartiendo una partida de cartas cuando fueron sorprendidas por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego contra ellos y huyeron del lugar.

Las víctimas fueron identificados como Luis Miguel y Reinaldo. Tras el ataque, fueron auxiliados por personas del sector y trasladados de urgencia a un centro asistencial, donde permanecen bajo atención médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

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Finalmente, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.