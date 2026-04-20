La Policía Metropolitana de Barranquilla emitió en la mañana de este lunes un comunicado en el que anuncia el fortalecimiento de las medidas de seguridad para el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, y su familia, tras la denuncia que el mandatario hizo sobre un posible plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de sus seres queridos.

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La institución armada indicó que tras conocer el caso se procedió de manera inmediata con la “activación de los protocolos de protección y seguridad, fortaleciendo las medidas para garantizar la integridad del señor alcalde y su entorno familiar”.

JAIROC El alcalde Alejandro Char durante su entrevista en el Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo.

Asimismo, se desplegaron las capacidades de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal “en el marco de la estrategia seguridad, dignidad y democracia”, para establecer el origen y alcance de la amenaza.

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La Mebar indicó que igualmente llevó a cabo la convocatoria y realización del comité de evaluación de nivel de riesgo (Cenir), en coordinación con las autoridades distritales, para evaluar la situación y definir acciones conjuntas.

En ese sentido, se inició la verificación y análisis de la amenaza en curso, “con el fin de determinar el nivel de riesgo y adoptar las medidas correspondientes”.

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Todo esto luego de que en la tarde del domingo 19 de abril el alcalde Char revelara a través de su cuenta de X (antes Twitter) que ha recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar en su contra.

El mandatario local urgió “a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”.

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“Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, concluyó.

He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia.



Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional.



Hago un… — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 20, 2026

Recompensa de hasta $1.000 millones

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la activación de las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública.

“Se han activado las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública para que (...) aporten información y capacidades que contribuyan a la seguridad del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, conforme a las denuncias puestas en conocimiento público”, indicó el jefe de la cartera de Defensa.

De acuerdo con el pronunciamiento, las acciones se desarrollan de manera coordinada con distintas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el objetivo de verificar la información y fortalecer los esquemas de seguridad.

Esta articulación busca no solo evaluar la veracidad de las denuncias, sino también anticipar cualquier riesgo que pueda derivarse de las amenazas reportadas.

En su declaración, el ministro de Defensa también reiteró la postura del Ejecutivo frente a este tipo de hechos y anunció medidas adicionales para enfrentar la situación.

“El Gobierno Nacional rechaza de manera categórica cualquier amenaza contra los líderes nacionales, regionales y locales, y ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita prevenir de manera efectiva posibles atentados en su contra y capturar a los responsables”.

Como parte de las acciones, las autoridades habilitaron canales para recibir información que contribuya a la prevención de posibles ataques.

“Llame al 157. Absoluta reserva”, concluye el mensaje, en referencia a la línea dispuesta para que la ciudadanía aporte datos que permitan avanzar en las investigaciones.