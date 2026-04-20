Un violento episodio registrado en el centro de Bogotá, en medio del rodaje de la cuarta temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’, dejó un saldo de tres personas muertas, un herido y varias interrogantes. En respuesta a la conmoción generada, TIS Studios emitió un comunicado oficial en el que precisó que los hechos no ocurrieron dentro del set de grabación, sino en un área externa.

Según la productora, la agresión fue perpetrada por un individuo que no tenía ningún vínculo con el equipo de trabajo. En su pronunciamiento, la compañía subrayó: “Los hechos ocurrieron en un espacio externo al set y fueron ocasionados por un individuo completamente ajeno al equipo de trabajo”.

Dos integrantes del equipo murieron tras el hecho violento

La empresa confirmó la muerte de dos de sus colaboradores, quienes hacían parte del proyecto en desarrollo. En el comunicado, expresó: “Lamentamos profundamente la muerte de nuestros colaboradores y expresamos nuestra solidaridad con sus familias”.

Entre las víctimas se encuentra Nicolás Perdomo, de 23 años, integrante del equipo de producción, así como Henry Benavidez, conductor de uno de los vehículos de transporte técnico. La tercera persona fallecida corresponde al presunto agresor, quien murió posteriormente tras ser reducido y trasladado a un centro asistencial.

El ataque generó pánico y terminó con la muerte del agresor

De acuerdo con la información disponible, el agresor atacó inicialmente a una persona por la espalda con un objeto cortopunzante, lo que desencadenó una secuencia de violencia. En medio del intento de huida, se produjo un segundo enfrentamiento y posteriormente un forcejeo colectivo cuando varios ciudadanos intervinieron para detenerlo.

El presunto atacante fue sometido tras sufrir múltiples lesiones y trasladado bajo custodia para recibir atención médica, donde horas después se confirmó su fallecimiento.

TIS Studios activó protocolos y mantiene apoyo a las víctimas

Finalmente, la productora indicó que desde el primer momento se activaron mecanismos de atención y acompañamiento. “Se activaron mecanismos de acompañamiento y se estableció contacto permanente con las autoridades competentes”, señaló.

Asimismo, confirmó que un integrante del equipo resultó herido y está recibiendo apoyo integral. La empresa agregó: “Hemos permanecido en contacto constante con las familias de los dos miembros fallecidos, así como con el trabajador herido, brindándoles acompañamiento en este difícil momento”.