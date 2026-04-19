La situación de orden público en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, se agudiza cada día más. La comunidad de varios municipios del departamento permanece confinada, ante los enfrentamientos de la fuerza pública con los grupos armados ilegales que operan en la zona.

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La Operación Catatumbo, que busca contrarrestar el actuar criminal de las disidencias de las Farc y el ELN, sigue vigente y ha permitido propinar duros golpes contra estos grupos armados. Sin embargo, durante este fin de semana se reportaron varios combates que han dejado hasta el momento cinco militares heridos.

Además de estos enfrentamientos, en las últimas horas, según La FM, tropas de las Fuerzas Militares llevaron a cabo bombardeos en la zona con el fin de neutralizar las amenazas de los frentes del ELN que delinquen en la región. Dicha operación se habría efectuado entre los municipios de Tibú y El Tarra.

Este sería el segundo bombardeo que autoriza el Gobierno nacional contra el ELN, ya que el primero fue a inicios de este 2026, también en la región del Catatumbo.

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De acuerdo al medio antes citado, la operación de alta precisión fue ejecutada por hombres del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), la unidad militar más importante y entrenada de las Fuerzas Militares de Colombia.

Pudo conocerse además, que las condiciones climáticas que se registran en la zona han sido complejas, por lo que se espera que las tropas tengan afectaciones en los combates contra los integrantes del ELN.