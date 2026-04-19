Colombia confirmó este sábado 18 de abril su primer caso de una nueva variante del virus mpox, enfermedad conocida como viruela símica, tras la detección del clado Ib en el departamento de Antioquia.

El hallazgo, informado por el Ministerio de Salud, marca un cambio en el comportamiento epidemiológico del virus en el país, donde hasta ahora solo se habían identificado casos del clado II, asociado a menor gravedad clínica.

“La identificación del clado Ib se realizó mediante técnicas de biología molecular dirigidas a regiones genéticas específicas”, explicó la entidad, al detallar que el análisis hace parte del fortalecimiento de la vigilancia en salud pública.

Descartan transmisión comunitaria y llaman a la calma

Pese a la detección de esta nueva variante, el Ministerio enfatizó que no hay señales de propagación en la población ni casos adicionales vinculados.

Según la información oficial, continúan en curso la investigación de campo, el seguimiento de contactos y el monitoreo epidemiológico, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud.

Las autoridades subrayan que el clado Ib no está circulando activamente en Colombia, por lo que el riesgo para la población general se mantiene bajo.

Qué cambia con esta nueva variante de viruela símica: cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

El virus mpox se clasifica en dos grandes grupos:

Clado I : con mayor capacidad de transmisión entre humanos.

: con mayor capacidad de transmisión entre humanos. Clado II: predominante en Colombia desde 2022 y de menor severidad.

El caso detectado corresponde al clado Ib, una subvariante del clado I que ha generado alertas internacionales por su comportamiento epidemiológico.

El contagio ocurre por contacto directo o indirecto con fluidos corporales, lesiones en la piel o mucosas de personas o animales infectados. También puede transmitirse a través de objetos contaminados como ropa, toallas o utensilios.

Las autoridades aclaran que no se trata de una transmisión inmediata por cercanía breve, sino que generalmente requiere contacto prolongado.

La mpox es una enfermedad viral que produce lesiones en la piel, acompañadas de fiebre, dolor de cabeza y malestar general.

Recomendaciones para prevenir el contagio de la viruela símica y actuar ante síntomas

El Ministerio de Salud recomienda consultar servicios médicos ante síntomas como fiebre, dolor muscular, ganglios inflamados o erupciones cutáneas. También sugiere evitar el contacto con otras personas en caso de sospecha.

Entre las medidas preventivas se incluyen:

Mantener una adecuada higiene de manos

No compartir objetos personales

Evitar el contacto físico con personas sintomáticas

Practicar sexo seguro mediante el uso de condón

Adicionalmente, la entidad señala que, en presencia de síntomas, lo adecuado es “limitar el número de parejas sexuales”.

En Colombia hay disponible vacunación contra la viruela símica para grupos de riesgo

El país cuenta con acceso a la vacuna contra mpox a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones. El esquema consta de dos dosis y está dirigido a personas mayores de 18 años con alto riesgo de exposición, entre ellas: