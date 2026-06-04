El neozelandés Tim Payne, un futbolista acostumbrado a desarrollar su carrera lejos de los focos, se ha convertido en una de las historias más llamativas de la previa del Mundial gracias a una campaña viral nacida en Argentina y liderada por el creador de contenido Valen Scarsini con quien recientemente se reunió.

Internacional con Nueva Zelanda desde hace más de una década, el lateral del Wellington Phoenix era conocido hasta hace apenas unas semanas principalmente por los seguidores del fútbol oceánico, donde ha construido una trayectoria sólida y discreta, alejada de la atención mediática que suele acompañar a las grandes estrellas del fútbol mundial.

Alberto Boal/EFE Tim Payne de Nueva Zelanda posa este martes previo a un partido amistoso entre Haití y Nueva Zelanda previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, en el Chase Stadium en Fort Lauderdale (EE.UU.).

Esa realidad cambió de forma repentina cuando una campaña impulsada en redes sociales por el creador de contenido argentino conocido como ‘el Scarso’ lo eligió como el candidato ideal para convertirse en el “protagonista” del Mundial al ser considerado el futbolista “menos conocido” entre los convocados para la cita.

“Faltan muy pocos días para que empiece el Mundial y todos estamos esperando para alentar a nuestra selección. ¿Pero qué pasaría si hubiera un futbolista que nos uniera a todos, alguien al que apoyáramos sin importar nuestra nacionalidad?”, planteó Scarsini en un vídeo publicado en Instagram que ya supera el millón de ‘me gusta’.

El argentino buscó entre los convocados para el torneo al jugador con menos seguidores en redes sociales y su investigación terminó apuntando a Payne, que por entonces apenas superaba los 4.700 seguidores en Instagram.

La iniciativa se viralizó en cuestión de horas y disparó la popularidad del defensa neozelandés, que pasó de ser prácticamente un desconocido fuera de Oceanía a reunir una comunidad global de 5 millones de seguidores a pocos días del inicio del torneo.

El emotivo encuentro

Pese a la respuesta positiva de millones de personas en todo el mundo, el futbolista no se había reunido en persona con el creador que hizo posible su viralidad que lo sacó del anonimato a ser una de las caras más visibles de este campeonato.

El esperado encuentro se dio este miércoles luego del partido entre Nueva Zelanda y Haití al que asistió el argentino y vio de cerca a Payne, pero no cruzaron palabras y ni siquiera se vieron hasta que acordaron una reunión privada en Miami.

“¡Mi amigo! ¿Cómo estás?”, fueron las primeras palabras de ‘el Scarso’ al ver al jugador que lo estaba esperando. “Estoy bien, hermano. Qué gusto conocerte”, le replicó el neozelandés.

“¿Cómo estás?”, le preguntó en español el hasta hace poco anónimo futbolista. “Sí, no sé, como que no sé qué sentir, ¿sabes? Como que todo esto es muy nuevo para mí, como que sigo procesándolo, ¿sabes? Pero es increíble y aprecio que hayas hecho esto por mí, ¿sabes?”.

Alberto Boal/EFE

En la breve conversación que quedó registrada en video manifestó que no imaginaba que un video podría llevarlo hasta el estrellato: “No entendía el alcance de las cosas, ¿sabes? Fue una locura. Tan solo ver que me habían etiquetado ahí, obviamente. Y a la mañana siguiente ya era... no me acuerdo cuántos (seguidores). Y de ahí simplemente no paró, ¿sabes? Sigue subiendo”.

Sobre su presencia en el Mundial, Tim afirmó que “es bueno para mí y también para el fútbol de Nueva Zelanda” por la visibilidad que ganan “lo cual es algo positivo”. Aclaró que pese a su repentina fama no ha cambiado y “sigo siendo la misma persona que soy. Así que sigo intentando hacer lo mío, que es jugar al fútbol y concentrarme en intentar rendir bien para mi país”.

El emotivo encuentro acabó con un regalo de parte de Payne al argentino: una camiseta de la selección de Nueva Zelanda como “un agradecimiento”. “Te aprecio, hermano, y nos veremos de nuevo pronto”, le dijo no sin antes firmarle el regalo.