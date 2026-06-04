Los cines volverán a llenarse de carcajadas porque la pandilla original está de vuelta. Después de más de dos décadas, Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall regresan a la franquicia que convirtió la parodia de terror en un fenómeno mundial.

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La nueva entrega de Scary Movie, la sexta de la franquicia, que llega este jueves a los cines colombianos, promete recuperar el humor irreverente que hizo famosa a la saga mientras se burla de las películas de horror más populares de los últimos años.

Para Marlon Wayans, quien además de protagonizar la cinta participó en el guion y la producción, el regreso representa una oportunidad para reencontrarse con una creación que terminó superando todas las expectativas.

“Nunca pensamos en el impacto que tendría la película mientras la hacíamos. Solo queríamos hacer ruido. Queríamos hacer reír a la gente”, recordó el actor. “Sabíamos que teníamos una verdad, una cultura y un humor propios, y nos mantuvimos fieles a eso”.

La nueva película llega tras una ausencia de los hermanos Wayans en la franquicia desde Scary Movie 2. Ahora vuelven para retomar el control creativo de una saga que recaudó cerca de 900 millones de dólares en todo el mundo.

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Paramount Pictures/Cortesía Savannah Lee Nassif plays Tuesday in Scary Movie from Paramount Pictures.

“Se siente como volver a casa, pero renovamos la casa manteniendo los cimientos”, afirmó Marlon. “Tenemos a Anna Faris y Regina Hall de regreso, Shawn vuelve a la pantalla y hemos incorporado nuevos integrantes. El público va a divertirse mucho, encontrará muchos guiños y se reirá bastante”.

Shawn Wayans coincide en que el principal objetivo sigue siendo el mismo que en el año 2000, hacer reír.

“Se siente bien estar de vuelta y divertirse revitalizando la franquicia que comenzamos Keenen, Marlon y yo”, señaló. “No estamos intentando recuperar nada. Solo queremos que la audiencia se ría. La risa siempre es importante, pero ahora definitivamente necesitamos más risas”.

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Uno de los mayores atractivos para los seguidores será el regreso de Cindy Campbell y Brenda Meeks, interpretadas nuevamente por Anna Faris y Regina Hall.

Las grandes parodiadas

Para Marlon Wayans, el regreso de Scary Movie también representa el regreso de una clase de humor que considera necesaria en el panorama actual.

“Cuando vengas a ver esta película, te vas a reír de los demás y también de ti mismo”, aseguró. “Todo el mundo recibirá su dosis. Solo disfrútalo cuando llegue tu turno y vuelve a reírte después”.

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Esta cinta tendrá referencias a clásicos como Scream y Halloween, así como a éxitos recientes del terror contemporáneo M3GAN, Merlina, Sinners, La sustancia, Terrifier y más.