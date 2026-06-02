Al son de “Feliz cumpleaños querida Marilyn”, seguidores de Marilyn Monroe se reunieron este lunes en el Teatro Chino de Hollywood para celebrar el centenario de la actriz, una jornada en la que se repartió pastel, cien rosas y postales con su imagen en su honor.

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El acto, que se llevó a cabo frente a las huellas de las manos de Monroe, contó con la presencia de Lawrence Schiller, considerado el último fotógrafo vivo que trabajó con la estrella, y puso el broche a varios días de homenajes dedicados al mito de Hollywood.

La actriz dejó impresas su firma y huellas de manos y pies en 1953 para promocionar el estreno de ‘Gentlemen Prefer Blondes’, película que este lunes volverá a proyectarse en el mismo recinto.

“Su influencia fue enorme y sigue siendo importante. Es interesante que cien años después todavía la recordemos. Ella era única en muchos sentidos, no encajaba con las expectativas de la gente”, respondió a EFE el animador Jeff Etter, quien se encontraba este lunes en la celebración.

California abraza su recuerdo

Los festejos comenzaron incluso antes de la fecha oficial. Tan solo el fin de semana, 1.037 personas caracterizadas como la actriz de ‘Niagara’ rompieron un récord Guinness al congregarse frente a la estatua ‘Forever Marilyn’, en Palm Springs, California, superando ampliamente la marca anterior de 254 personas disfrazadas como la legendaria estrella de Hollywood.

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Entre los tributos también se incluye ‘Marilyn Monroe: Hollywood Icon’, una exposición en el Museo de la Academia de Hollywood que muestra cientos de objetos personales de la actriz, así como algunos de sus vestuarios más famosos entre los que destaca el vestido fucsia de ‘Gentlemen Prefers Blonde’ con el que Monroe cantó el popular tema ‘Diamonds are the Girl’s Best Friend’.

Omar Alonso/EFE AME7549. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 01/06/2026.- Fotografía que muestra un pastel con la imagen de Marilyn Monroe durante la celebración de su centenario este lunes, en el TCL Chinese Theatre en Los Ángeles (Estados Unidos). Marilyn Monroe fue mucho más que el icono de glamour que la convirtió en mito global. Detrás de esa imagen, a menudo reducida al estereotipo de símbolo sexual, hubo una actriz rigurosa, formada en el método, y una figura clave en la lucha por el control creativo en Hollywood. EFE/ Omar Alonso

La exhibición está acompañada de una retrospectiva de sus películas que incluye títulos como ‘The Asphalt Jungle’ o ‘All About Eve’, mientras que el canal de televisión por suscripción TCM rendirá homenaje a la estrella proyectando sus películas todos los lunes a partir del 1 de junio.

Además, casas de subastas como Julien’s Auctions o Heritage Auctions tienen activas dos ventas que reúnen objetos personales de la actriz que van de fotografías y cartas, a maquillaje y ropa interior.

También se espera que numerosos admiradores acudan al cementerio Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park, en Los Angeles, donde descansan los restos de la actriz.

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“A Marilyn la describiría como la mujer más hermosa del mundo. Significa muchísimo para mucha gente”, dijo a EFE Jessica ‘Sugar’ Kiper, actriz y admiradora de Monroe, quien, caracterizada como la estrella de Hollywood, fue la encargada de entonar el tradicional “Feliz cumpleaños” y entregar pastel.

Nacida en Los Ángeles en 1926 bajo el nombre de Norma Jeane Mortenson, Monroe trascendió su época para convertirse en un icono indiscutible del cine y en una de las figuras más reconocibles del siglo XX.