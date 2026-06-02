El eclipse solar más largo del siglo XXI será uno de los eventos astronómicos más impresionantes de las próximas décadas.

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El fenómeno ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y alcanzará una duración máxima de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, convirtiéndose en el eclipse total más prolongado visible desde tierra durante este siglo.

La expectativa crece especialmente en Europa, donde algunas regiones de España se preparan para vivir un espectáculo único. Según expertos citados por la agencia EFE, zonas como Álava, en el País Vasco, ofrecerán condiciones privilegiadas para observar este evento que no volverá a repetirse en la región hasta el año 2183.

(NASA/Aubrey Gemignani)/(NASA/Aubrey Gemignani) La expectativa crece especialmente en Europa, donde algunas regiones de España se preparan para vivir un espectáculo único.

Durante la totalidad del eclipse, la Luna cubrirá completamente al Sol, provocando un oscurecimiento repentino del cielo. En esos minutos será posible observar estrellas y algunos planetas, generando una experiencia similar a la llegada de la noche en pleno día.

Entre los momentos más esperados destacan las llamadas Perlas de Baily, pequeños destellos de luz que aparecen cuando los rayos solares atraviesan los valles de la superficie lunar. Instantes después surge el famoso Anillo de Diamante, un brillante punto de luz que marca el inicio o el final de la fase total del eclipse.

Entre los momentos más esperados destacan las llamadas Perlas de Baily, pequeños destellos de luz que aparecen cuando los rayos solares atraviesan los valles de la superficie lunar.

La franja de observación total atravesará principalmente el norte de África, Medio Oriente y algunas zonas de Europa, mientras que otros territorios podrán apreciarlo de forma parcial.

¿El eclipse se verá en Colombia?

En Colombia no se podrá ver el eclipse solar del 2 de agosto del 2027. Si está interesado en este fenómeno astronómico deberá estar atentos a las redes sociales de la Nasa para confirmar su transmisión.