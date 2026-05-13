La exploración de los confines del sistema solar acaba de sumar un hallazgo que podría modificar la comprensión científica sobre los cuerpos helados más lejanos del Sol. Astrónomos detectaron indicios de una atmósfera extremadamente tenue alrededor de un pequeño objeto ubicado más allá de Plutón, conocido como (612533) 2002 XV93.

Le puede interesar: Tras 14 años de consenso científico, cambian el nombre del síndrome de ovario poliquístico: ¿cuál es el nuevo término?

El estudio plantea que esta envoltura gaseosa podría haberse originado por erupciones de volcanes de hielo o por el impacto de un cometa, escenarios que ahora concentran la atención de la comunidad científica internacional.

Con un diámetro aproximado de 500 kilómetros, este cuerpo sería el objeto más pequeño del sistema solar en conservar una atmósfera global claramente detectable gracias a su propia gravedad.

Observaciones desde Japón permitieron detectar la posible atmósfera

La investigación fue liderada por Ko Arimatsu, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón. Para identificar la presencia de gases, los científicos utilizaron tres telescopios instalados en Japón durante 2024, aprovechando el momento en que el objeto pasó frente a una estrella de fondo y disminuyó brevemente su brillo.

Vea aquí: Placas tectónicas en ruptura fueron captadas por primera vez bajo el océano Pacífico

Ese comportamiento permitió detectar señales compatibles con una atmósfera alrededor del cuerpo helado.

“Esto cambia nuestra visión de los mundos pequeños en el sistema solar, no solo más allá de Neptuno”, afirmó Arimatsu en un correo electrónico. El investigador señaló además que encontrar una atmósfera alrededor de un objeto tan pequeño fue “genuinamente sorprendente”.

Lea también: ¿El asteroide 2024 YR4 impactará la Tierra? Esto dice la NASA tras nuevos estudios

Según explicó, el hallazgo desafía “la visión convencional de que las atmósferas se limitan a planetas grandes, planetas enanos y algunas lunas grandes”.

El objeto 2002 XV93 pertenece a la familia de los plutinos

El cuerpo estudiado está clasificado como un plutino, una categoría de objetos que orbitan alrededor del Sol en resonancia con Neptuno. Mientras el planeta completa tres vueltas alrededor del Sol, este mundo helado realiza dos órbitas.

Le sugerimos: Crean IA que puede generar moléculas nuevas

Durante las observaciones, el objeto se encontraba a más de 5.500 millones de kilómetros de la Tierra, incluso más lejos que Plutón. Hasta ahora, Plutón era el único objeto del Cinturón de Kuiper con una atmósfera observada.

La investigación fue publicada en la revista Nature Astronomy y sostiene que la atmósfera detectada sería entre 5 y 10 millones de veces más delgada que la atmósfera terrestre.

Científicos analizan si el gas proviene de volcanes de hielo o de un impacto

Los investigadores indicaron que esta atmósfera sería entre 50 y 100 veces más tenue que la de Plutón. Entre los posibles compuestos presentes estarían metano, nitrógeno o monóxido de carbono, elementos que podrían explicar el oscurecimiento registrado durante el tránsito frente a la estrella.

En otras noticias: Estudio revela que ver comida en redes sociales podría reducir el hambre real

El estudio plantea dos posibles orígenes para esta envoltura gaseosa: una liberación interna constante de gases mediante volcanes de hielo o un fenómeno temporal causado por el impacto de un cometa.

Arimatsu explicó que futuras observaciones, especialmente con el Telescopio Espacial Webb, serán fundamentales para determinar la naturaleza de la atmósfera.

También aquí: Estudio revela cuál es el mejor aceite de oliva para cuidar el cerebro y la memoria

“Por eso es tan importante el monitoreo futuro”, indicó. “Si la atmósfera se desvanece en los próximos años, eso respaldaría un origen por impacto. Si persiste o varía estacionalmente, eso apuntaría más bien a un suministro interno continuo de gas”.